中国金融：银监会官员称对互联网金融要提高容忍度

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透上海7月31日 - 中国银监会创新部主任王岩岫表示，互联网金融是一个新的业态，对它要提高容忍度，也要结合互联网金融的特点给予相应的监管政策，要本着鼓励、创新、宽容、支持的态度。
中国证券报周四援引王岩岫的话指出，目前互联网金融的法律法规还在逐步完善，在它们尚未出台的情况下，要依据现有的一些法律法规如《公司法》、《商业银行》等。
“如果是做同样的业务，就要本着线上线下一致的原则，线下可以做贷款，线上也可以做，但线下不能做的同样也不能在线上做。”他说。
王岩岫表示，监管层希望互联网金融有一个可持续发展的模式。例如，在经济上升期，很多互联网金融公司发展起来，而如果经济发生转向或有一些波浪，互联网金融要能承受得住风险，其贷款利率、流动性管理等要承受经济周期的考验。 他强调，只要是做金融业务，就要有相应的资本金、监管和信息披露。互联网金融不要形成资金池，要把情况原原本本地向金融消费者披露，要时刻把保护金融消费者的权益放在首位。另外，互联网金融应投入小微企业、普惠金融，不能空转或拉长业务链。
中国人民银行6月报告曾表示，随着互联网金融的快速发展，其风险的隐蔽性、传染性、广泛性、突发性有所增加，实践中也出现了一些问题。央行正牵头相关部委研究制定促进互联网金融行业健康发展的指导意见。而一些金融专家亦提出，应对互联网金融进行差别化监管。（完） (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。