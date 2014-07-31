中国金融：银监会官员称对互联网金融要提高容忍度

路透上海7月31日 - 中国银监会创新部主任王岩岫表示，互联网金融是一个新的业态，对它要提高容忍度，也要结合互联网金融的特点给予相应的监管政策，要本着鼓励、创新、宽容、支持的态度。

中国证券报周四援引王岩岫的话指出，目前互联网金融的法律法规还在逐步完善，在它们尚未出台的情况下，要依据现有的一些法律法规如《公司法》、《商业银行》等。

“如果是做同样的业务，就要本着线上线下一致的原则，线下可以做贷款，线上也可以做，但线下不能做的同样也不能在线上做。”他说。

王岩岫表示，监管层希望互联网金融有一个可持续发展的模式。例如，在经济上升期，很多互联网金融公司发展起来，而如果经济发生转向或有一些波浪，互联网金融要能承受得住风险，其贷款利率、流动性管理等要承受经济周期的考验。 他强调，只要是做金融业务，就要有相应的资本金、监管和信息披露。互联网金融不要形成资金池，要把情况原原本本地向金融消费者披露，要时刻把保护金融消费者的权益放在首位。另外，互联网金融应投入小微企业、普惠金融，不能空转或拉长业务链。