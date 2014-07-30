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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 07:46 BJT

《中国报摘》--中国证券报7月31日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强周三主持召开国务院常务会议，会议讨论了《不动产登记暂行条例（征求意见稿）》，决定向社会公开征求意见；确定适时发布大城市城镇调查失业率数据，更好服务经济社会发展。

* 其他:

--银监会创新部主任王岩岫表示，互联网金融是一个新的业态，对它要提高容忍度，也要结合互联网金融的特点给予相应的监管政策，要本着鼓励、创新、宽容、支持的态度。互联网金融应投入小微企业、普惠金融，不能空转或拉长业务链。

--民生证券首席经济学家邱晓华表示，估计下半年房地产市场仍处于调整阶段。

--苏宁云商 披露业绩快报，上半年营业总收入511.6亿元人民币，同比降7.87%；归属于上市公司股东的净利润亏损7.49亿元，上年同期则为盈利7.34亿元。

--中国船舶工业行业协会发布报告显示，上半年中国承接海工装备合同金额79亿美元，占全球市场份额提高到32%，居全球第一位；承接新船订单4,080万载重吨，同比增长78%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 边竞; 审校 张喜良)
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