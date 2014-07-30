《中国报摘》--中国证券报7月31日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 头版头条:
--中国国务院总理李克强周三主持召开国务院常务会议，会议讨论了《不动产登记暂行条例（征求意见稿）》，决定向社会公开征求意见；确定适时发布大城市城镇调查失业率数据，更好服务经济社会发展。
* 其他:
--银监会创新部主任王岩岫表示，互联网金融是一个新的业态，对它要提高容忍度，也要结合互联网金融的特点给予相应的监管政策，要本着鼓励、创新、宽容、支持的态度。互联网金融应投入小微企业、普惠金融，不能空转或拉长业务链。
--民生证券首席经济学家邱晓华表示，估计下半年房地产市场仍处于调整阶段。
--苏宁云商 披露业绩快报，上半年营业总收入511.6亿元人民币，同比降7.87%；归属于上市公司股东的净利润亏损7.49亿元，上年同期则为盈利7.34亿元。
--中国船舶工业行业协会发布报告显示，上半年中国承接海工装备合同金额79亿美元，占全球市场份额提高到32%，居全球第一位；承接新船订单4,080万载重吨，同比增长78%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 张喜良)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。