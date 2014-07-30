版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 07:56 BJT

《全球汇市》强劲数据扶助美元大涨，但美联储温和表态令涨势降温

* 美国良好的第二季GDP报告的影响，被美联储的温和表态部分抵消

* 美元仍全线走强，但脱离峰值

* 美国非农就业报告和中国与欧元区PMI数据是下一个关注重点

路透悉尼7月31日 - 美元指数周四在亚洲交易时段早盘守在10个月高位下方。美国公布强近的经济增长数据后，美元起初大涨，但美国联邦储备理事会(美联储/FED)随后发表的温和评论令涨势降温。

美元指数 最新报81.422，此前一度升至81.545的9月中以来高点。不过该指数本月仍上涨逾2%，有望创下一年多以来最大月度升幅。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐