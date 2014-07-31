《全球汇市》强劲数据扶助美元大涨，但美联储温和表态令涨势降温

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
美元兑澳元等高收益货币也上涨，澳元 一度跌至两个月低点0.9301美元，之后小幅回升至0.9324。
交易员预计市场目前会梳理隔夜走势，并等待一连串数据公布，包括周五的美国就业数据。中国及欧元区制造业数据也将受到密切关注。
有鉴于市场持续观察美联储何时将升息的迹象，最新的美国就业数据若是再度录得月度增长，只会让美元多头更具信心。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3394 1.3396 -0.01 -2.55 1.3745
美元/日圆 102.84 102.78 +0.06 -2.34 105.30
欧元/日圆 137.74 137.68 +0.04 -4.83 144.73
美元/瑞郎 0.9088 0.9087 +0.01 +1.79 0.8928
英镑/美元 1.6911 1.6913 -0.01 +2.14 1.6556
美元/加元 1.0908 1.0901 +0.06 +2.71 1.0620
澳元/美元 0.9323 0.9329 -0.06 +4.60 0.8913
新西兰元/美元 0.8485 0.8490 -0.06 +3.40 0.8206
澳元/日圆 95.880 95.850 +0.03 +2.16 93.850
新西兰元/日圆 87.260 87.260 +0.00 +0.98 86.410
英镑/日圆 173.91 173.83 +0.05 -0.24 174.33
澳元/新西兰元 1.0980 1.0982 -0.02 +1.22 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 徐文焰/杜明霞/王兴亚/李婷仪 审校 张涛/张荻/郑茵)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。