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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 08:02 BJT

《全球汇市》强劲数据扶助美元大涨，但美联储温和表态令涨势降温

美元兑澳元等高收益货币也上涨，澳元 一度跌至两个月低点0.9301美元，之后小幅回升至0.9324。

交易员预计市场目前会梳理隔夜走势，并等待一连串数据公布，包括周五的美国就业数据。中国及欧元区制造业数据也将受到密切关注。

有鉴于市场持续观察美联储何时将升息的迹象，最新的美国就业数据若是再度录得月度增长，只会让美元多头更具信心。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3394 1.3396 -0.01 -2.55 1.3745

美元/日圆 102.84 102.78 +0.06 -2.34 105.30

欧元/日圆 137.74 137.68 +0.04 -4.83 144.73

美元/瑞郎 0.9088 0.9087 +0.01 +1.79 0.8928

英镑/美元 1.6911 1.6913 -0.01 +2.14 1.6556

美元/加元 1.0908 1.0901 +0.06 +2.71 1.0620

澳元/美元 0.9323 0.9329 -0.06 +4.60 0.8913

新西兰元/美元 0.8485 0.8490 -0.06 +3.40 0.8206

澳元/日圆 95.880 95.850 +0.03 +2.16 93.850

新西兰元/日圆 87.260 87.260 +0.00 +0.98 86.410

英镑/日圆 173.91 173.83 +0.05 -0.24 174.33

澳元/新西兰元 1.0980 1.0982 -0.02 +1.22 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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