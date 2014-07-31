香港金融：金管局纽约时段向市场注资49.6亿港元，因港元走强

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透香港7月31日 - 据路透报价网页 显示，香港金融管理局（HKMA）周三纽约交易时段向市场注入49.6亿港元，因港元走强。
本次注资后，银行体系结余周五（8月1日）将增至2,265.97亿港元。
香港时间07:52，港元兑美元 报7.7501，紧贴强方兑换保证水平。
金管局7月1日开始向市场注入港元，为2012年12月来首见。迄今为止，金管局共向银行体系注入627.3亿港元。
金管局副总裁彭醒棠此前称，近期港元需求增加，主要是由于一般商业活动所导致，包括H股派发股息、跨境并购活动以及新股上市，但与即将开通的沪港通无关。
他并指出，由于很多上市、并购和派息的活动仍在进行中，金管局预期港元汇率短期内仍会处于强势。然而，资金流亦未必单向，若有投资者收到港股派息后把钱兑成外币，又或集资者将集资所得的港元换成外币，这亦有助减低港元汇率面对的压力。
根据香港现行的联系汇率制度，港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元。金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时，从持牌银行买入美元；当触及7.85港元的弱方保证时，会卖出美元，从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。