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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 08:03 BJT

香港金融：金管局纽约时段向市场注资49.6亿港元，因港元走强

路透香港7月31日 - 据路透报价网页 显示，香港金融管理局（HKMA）周三纽约交易时段向市场注入49.6亿港元，因港元走强。

本次注资后，银行体系结余周五（8月1日）将增至2,265.97亿港元。

香港时间07:52，港元兑美元 报7.7501，紧贴强方兑换保证水平。

金管局7月1日开始向市场注入港元，为2012年12月来首见。迄今为止，金管局共向银行体系注入627.3亿港元。

金管局副总裁彭醒棠此前称，近期港元需求增加，主要是由于一般商业活动所导致，包括H股派发股息、跨境并购活动以及新股上市，但与即将开通的沪港通无关。

他并指出，由于很多上市、并购和派息的活动仍在进行中，金管局预期港元汇率短期内仍会处于强势。然而，资金流亦未必单向，若有投资者收到港股派息后把钱兑成外币，又或集资者将集资所得的港元换成外币，这亦有助减低港元汇率面对的压力。

根据香港现行的联系汇率制度，港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元。金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时，从持牌银行买入美元；当触及7.85港元的弱方保证时，会卖出美元，从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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