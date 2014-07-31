欧洲金融：俄罗斯银行业者在欧盟的分支将逃过本次制裁--消息

路透维也纳/布鲁塞尔7月30日 - 知情人士周三对路透表示，欧盟实施的经济制裁意在堵死俄罗斯大型国有银行的融资渠道，但这些银行在欧盟的分支机构将免于制裁。

这些消息人士表示，该豁免规定意味着，Sberbank 和VTB 在欧盟成员国境内的分支机构可以正常营业。欧盟官员表示，将严密监视豁免情况以防止被滥用。

消息人士称，豁免规定会让奥地利松一口气，因为俄罗斯的上述两大国有银行的欧洲业务总部就设在奥地利。

接近讨论场合的消息人士还向路透表示，匈牙利和斯洛伐克也认为，最新制裁行动不应适用于在欧盟经营的俄罗斯银行业者，以免干扰其零售业务。

欧盟制裁措施包括禁止俄罗斯国有银行在欧盟市场上通过股票和债券发行筹集长期资金，其细节定于周四公布，并在周五生效。

欧盟执委会尚未公布受影响的俄罗斯银行业者名单，但表示制裁行动仅限于政府或其他公共当局持股超过50%的银行。

Sberbank和VTB的多数股权分别掌握在俄罗斯央行和政府手中。

“我们把制裁的地理范围限定在俄罗斯境内，不没想把在欧盟注册和成立的分支机构包括在内，”欧盟一位消息人士表示。这位人士认为，这些欧盟分支将资金转移给母公司的风险是“可控的”。(完)