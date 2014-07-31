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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 08:16 BJT

《香港报摘》--经济日报7月31日

* 头版头条：

--恒生指数 连升多日后见整固压力，伊波拉病例谣传曾令恒指从高位急跌近200点。

* 其他：

--政府通胀挂钩债券（iBond）全港零售网点最多的中银香港 ，其全球市场副总经理梁伟基表示，截至周三为止六个认购日内该行录得总认购人数按年升约3%，总认购金额则按年跌16%。

--汇丰研究报告指出，今年下半年中国内地经济增长动力持续，料可推动人民币走强，料年底人民币汇价将达6.14，即距现价有约0.5%的升值空间。

--TOM集团 因与中国邮政的合资公司邮乐引入新投资者而带来1.57亿港元出售收益，今年上半年扭亏为盈，录得纯利2,946万港元。

--瑞安建业 由于未能与潜在六买家就建议出售的条款达成协议，已经终止与潜在买家的商讨，意味着卖盘梦落空，其股份今天恢复交易。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
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