《香港报摘》--经济日报7月31日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
* 头版头条：
--恒生指数 连升多日后见整固压力，伊波拉病例谣传曾令恒指从高位急跌近200点。
* 其他：
--政府通胀挂钩债券（iBond）全港零售网点最多的中银香港 ，其全球市场副总经理梁伟基表示，截至周三为止六个认购日内该行录得总认购人数按年升约3%，总认购金额则按年跌16%。
--汇丰研究报告指出，今年下半年中国内地经济增长动力持续，料可推动人民币走强，料年底人民币汇价将达6.14，即距现价有约0.5%的升值空间。
--TOM集团 因与中国邮政的合资公司邮乐引入新投资者而带来1.57亿港元出售收益，今年上半年扭亏为盈，录得纯利2,946万港元。
--瑞安建业 由于未能与潜在六买家就建议出售的条款达成协议，已经终止与潜在买家的商讨，意味着卖盘梦落空，其股份今天恢复交易。（完）
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波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。