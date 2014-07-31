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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 08:20 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--7月31日-8月7日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月31日(四)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德发表讲话，公布能源价格偏低对经济影响的研究结果(1430)。

马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议。

布拉格--捷克央行召开货币政策会议。

圣地亚哥--智利央行公布7月货币政策会议记录(1230)。

8月1日(五)

暂无重要经济事件预告。

8月4日(一)

布加勒斯特--罗马尼亚央行召开利率制定会议(0800)。

8月5日(二)

孟买--印度央行公布两个月一次的货币政策回顾(0530)。

8月6日(三)

曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议。

8月7日(四)

利马--秘鲁央行公布利率决议。

卢萨卡--赞比亚央行举行货币政策会议。

贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执行理事会会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程 (编译 石冠兰 审校 许娜)
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