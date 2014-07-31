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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 08:19 BJT

《全球重要经济事件一览表》--7月31日-8月7日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月31日(四)

日本神户--日本央行审议委员木内登英对当地商界领袖发表讲话。

罗马--法国财长萨潘访问罗马，将会晤意大利国有投资机构CDP主管及意大利经济部长帕多安等官员。

8月1日(五)

东京--日本央行总裁黑田东彦在一个研讨会上发表讲话(0330)。

8月4日(一)

暂无重要经济事件公布。

8月5日(二)

悉尼--澳洲央行举行利率会议。

8月6日(三)

伦敦--英国央行召开货币政策委员会会议(至8月7日)。

8月7日(四)

伦敦--英国央行公布利率决议。

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议。会后将公布利率决议并举行新闻发布会。

东京--日本央行货币政策会议(至8月8日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 石冠兰)
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