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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 08:29 BJT

《香港报摘》--信报7月31日

* 头版头条：

--前中共中央政治局常委周永康被立案审查，反腐阴霾消除，先前受“石油帮”反贪浪潮拖累的中港油气股份急升。

* 其他：

--中国汽车经销商润东汽车的招股书显示，公司保留上市后派发特别股息的权利，待上市后董事会可按经营活动所产生的现金，派发3.3亿元人民币特别股东予上市前原有股东Rundong Fortune、Rundong Smart及KKR Auto。

--和记电讯 今年上半年净利大减44%至3.23亿港元，公司预计下半年流动通讯业务可藉新推出的智能装置得到改善，并预料服务收费上升的趋势将会持续。

--国药控股 斥资2.53亿元人民币增持四川医药17.5%股权，交易完成后其持股将升至35%。

--京信通讯 预计中期业绩将转亏为盈，盈利不少于5,000万港元，因全球经济复苏以及中国加快4G网络建设带动公司总收益有不少于30%的增长。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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