《香港报摘》--信报7月31日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
* 头版头条：
--前中共中央政治局常委周永康被立案审查，反腐阴霾消除，先前受“石油帮”反贪浪潮拖累的中港油气股份急升。
* 其他：
--中国汽车经销商润东汽车的招股书显示，公司保留上市后派发特别股息的权利，待上市后董事会可按经营活动所产生的现金，派发3.3亿元人民币特别股东予上市前原有股东Rundong Fortune、Rundong Smart及KKR Auto。
--和记电讯 今年上半年净利大减44%至3.23亿港元，公司预计下半年流动通讯业务可藉新推出的智能装置得到改善，并预料服务收费上升的趋势将会持续。
--国药控股 斥资2.53亿元人民币增持四川医药17.5%股权，交易完成后其持股将升至35%。
--京信通讯 预计中期业绩将转亏为盈，盈利不少于5,000万港元，因全球经济复苏以及中国加快4G网络建设带动公司总收益有不少于30%的增长。（完）
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波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。