中国数据：汇丰7月制造业PMI终值创18个月高位，得益于产出和新订单指数大涨

《汇市简讯》澳元如继续上行，0.76美元处的卖单或构成阻力
* 澳洲央行下周(5月2日)料维持政策不变，FOMC下周也将开会(5月2-3日) (完) (编译 孙国玉；审校 汪红英)
路透北京8月1日 - 受产出和新订单指数大幅走高推动，汇丰(HSBC)7月中国制造业采购经理人指数(PMI) 终值创下18个月最高位。
汇丰/Markit周五联合公布，中国7月制造业采购经理人指数(PMI) 终值为51.7，略低于初值52.0，但这是该指数连续第二个月位于荣枯线50上方，并创下去年1月以来最高水准。6月终值为50.7.
Markit提供的新闻稿并显示，7月新出口订单指数升至52.6，创下2010年11月以来次高水准，最高值是今年5月触及的53.2；与之相伴的是，当月产出指数亦升至16个月高点，且为连续第三个月处在50上方。
“有坊间证据表明新业务增加，促使企业加快采购，随之而来的还有提高产能计划，”新闻稿称，新订单增加的受访业者多将此归因于赢得新客户，以及整体需求环境有所改善。
就业分项指数虽然已经连续九个月处在荣枯线下方，但7月该分项创下四个月高位，并进一步逼近50关口。
稍早中国国家统计局公布，7月官方制造业PMI续升至51.7，为连续第五个月上升，并创2012年4月以来最高水准。路透调查预估中值原本为51.4。
PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数。（完） (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
* 澳洲央行下周(5月2日)料维持政策不变，FOMC下周也将开会(5月2-3日) (完) (编译 孙国玉；审校 汪红英)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。