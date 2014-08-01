中国数据：汇丰7月制造业PMI终值创18个月高位，得益于产出和新订单指数大涨

路透北京8月1日 - 受产出和新订单指数大幅走高推动，汇丰(HSBC)7月中国制造业采购经理人指数(PMI) 终值创下18个月最高位。

汇丰/Markit周五联合公布，中国7月制造业采购经理人指数(PMI) 终值为51.7，略低于初值52.0，但这是该指数连续第二个月位于荣枯线50上方，并创下去年1月以来最高水准。6月终值为50.7.

Markit提供的新闻稿并显示，7月新出口订单指数升至52.6，创下2010年11月以来次高水准，最高值是今年5月触及的53.2；与之相伴的是，当月产出指数亦升至16个月高点，且为连续第三个月处在50上方。

“有坊间证据表明新业务增加，促使企业加快采购，随之而来的还有提高产能计划，”新闻稿称，新订单增加的受访业者多将此归因于赢得新客户，以及整体需求环境有所改善。

就业分项指数虽然已经连续九个月处在荣枯线下方，但7月该分项创下四个月高位，并进一步逼近50关口。

稍早中国国家统计局公布，7月官方制造业PMI续升至51.7，为连续第五个月上升，并创2012年4月以来最高水准。路透调查预估中值原本为51.4。