日本数据：6月实质薪资同比降低3.8%，创2009年12月来最大降幅

芝加哥期市：玉米续涨，因担忧不利天气将迫使农户重新播种
路透悉尼5月4日 - 美国玉米周四小幅走高，连涨第二日，因关键产区近期天气湿度较大，令人担心一些农户可能需要重新种植最近播种的作物。
但受薪者6月特别加给增加0.3%，表明一些公司正逐步提高薪资。特别加给主要是夏季奖金。
日本企业多数在6月发放夏季奖金，但也有一些企业在7月或8月发放。
6月加班工资较上年同期增长1.9%，为连续第15个月增长，但低于前月4.0%的增幅。
整体现金所得较上年同期增加0.4%，5月修正后为增长0.6%。
日本央行官员多次表示，就业市场趋紧将推升薪资，从而扶助消费者支出。
以下为6月薪资与加班工资(单位为日圆)、工作时数以及员工人数等初步数据细节：
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6月 5月
薪资(日圆) (年变动率%)
整体现金薪资 437,362 +0.4 +0.6*
每月薪资 262,077 +0.4 +0.4*
-经常性薪资 243,019 +0.3 +0.0*
-加班工资 19,058 +1.9 +4.0
-特别加给 175,285 +0.3 +8.0*
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员工人数(百万人)
整体人数 46.975 +1.5 +1.4
一般雇员 33.171 +1.3 +0.7*
兼职员工 13.804 +1.9 +3.1*
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注："*"代表修正值。
参看完整表格,请点选厚生劳动省官方网站：(here)(完)
(编译 孙茉莉/王兴亚；审校 张涛/徐文焰)
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