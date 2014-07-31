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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 08:28 BJT

《中国重要政经日程》--7月31日

==========================今日重要政经日程==========================

7/31（周四）

--工信部解读《推动婴幼儿配方乳粉企业兼并重组工作方案》。

==========================近期重要政经日程==========================

8/1（周五）

--由中国城市和小城镇改革发展中心、财讯传媒集团主办的2014’崇礼 中国城市发展国际论坛于2014年8月1-2日在河北省张家口市崇礼县举行。

8/2（周六）

*--《中国西部发展报告（2014）》新闻发布会暨中国西部发展论坛在京举行。

8/28（周四）

--“中国策划(咨询)行业星级企业品牌评价暨第七届中国策划大会”定于8月28日在江西省新余市召开。

9/1（周一）

--由中国企业联合会、中国企业家协会主办的“2014中国500强企业高峰论坛”定于9月1日-3日在重庆举行。

9/10（三）

--2014中国国际黄金大会在北京召开，至12日。

9/18（周四）

--第五届中国海洋油气工程峰会在上海举行，至19日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (整理 李贺；审校 沈燕)
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