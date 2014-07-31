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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 08:29 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月31日

路透香港7月31日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较。(1美元=7.7498港元      )
                                                                                             
 美股道琼工业指数      周三收低31.75点，或0.19%，报16,880.36点。因美联储重申不急于升息。            
                                                                                             
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       179.150    0.28      19417            13.884      -0.55
 中国铝业                      11.700   -4.26     109075             3.627      -1.17
 中国移动                      55.150    0.47     203262            85.480      -0.72
 中国人寿                      44.310    0.20      56418            22.893      -0.25
 中石油                       133.710    0.59      33032            10.362      -0.74
 中石化                        98.720    1.30      31540             7.651      -0.77
 汇丰控股                      54.240    0.65    2038992            84.070       0.56
 中电信                        55.650   -0.70       7983             4.313      -0.40
 中国联通                      17.390   -0.23      95200            13.477      -0.61
 兖州煤业                       8.190   -2.27      30587             6.347      -0.20
 华能国际                      44.990   -7.45      36589             8.717      -0.15
 南方航空                      16.640   -1.19       5591             2.579      -1.18
 东方航空                      15.590   -1.08       7098             2.416      -1.37
 中芯国际                       4.710    0.43      16132             0.730      -1.35（完）
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