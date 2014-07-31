《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月31日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透香港7月31日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较。(1美元=7.7498港元 ) 美股道琼工业指数 周三收低31.75点，或0.19%，报16,880.36点。因美联储重申不急于升息。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 179.150 0.28 19417 13.884 -0.55 中国铝业 11.700 -4.26 109075 3.627 -1.17 中国移动 55.150 0.47 203262 85.480 -0.72 中国人寿 44.310 0.20 56418 22.893 -0.25 中石油 133.710 0.59 33032 10.362 -0.74 中石化 98.720 1.30 31540 7.651 -0.77 汇丰控股 54.240 0.65 2038992 84.070 0.56 中电信 55.650 -0.70 7983 4.313 -0.40 中国联通 17.390 -0.23 95200 13.477 -0.61 兖州煤业 8.190 -2.27 30587 6.347 -0.20 华能国际 44.990 -7.45 36589 8.717 -0.15 南方航空 16.640 -1.19 5591 2.579 -1.18 东方航空 15.590 -1.08 7098 2.416 -1.37 中芯国际 4.710 0.43 16132 0.730 -1.35（完）
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。