版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 08:43 BJT

美国企业：Snapchat正与阿里巴巴等投资者洽谈融资事宜--彭博

路透7月30日 - 彭博新闻报导称，Snapchat正在与阿里巴巴集团 等投资者协商融资事宜，对公司估值可能达到100亿美元。Snapchat是一款阅后即“焚”的照片分享应用。

彭博援引消息人士报导称，融资条件可能会有变化。(bloom.bg/1kmrSvN)

路透未能立即联系到Snapchat和阿里巴巴给予置评。

Snapchat的主要用户群体是十几岁的青少年。据华尔街日报去年11月报导，该公司拒绝了Facebook 提出的30亿美元收购报价。(完)

(编译 郑茵 审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐