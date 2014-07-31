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货币新闻 | 2014年 7月 31日 星期四 09:47 BJT

表格：澳洲6月经季调民间信贷较前月上升0.7%，房屋信贷上升0.6%

路透悉尼7月31日 - 澳洲央行周四公布，澳洲6月经季节调整后民间信贷较前月上升0.7%，房屋信贷较前月上升0.6%。

以下为数据细节(经季节调整百分比变动)：

6月 5月 较上年同期

信贷总额 +0.7 +0.4 +5.1

房屋信贷 +0.6 +0.6 +6.4

其他个人用途信贷 +0.6 -0.2 +0.7

企业信贷 +1.0 +0.2 +3.5

路透调查预估，澳洲6月经季调民间信贷较前月上升0.4%。(完) (编译 徐文焰；审校 王兴亚)
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