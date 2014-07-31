全球金市：金价持于1,300美元下方，美国经济乐观情绪抑制需求

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
美联储周三结束为期两天的会议后重申不急于升息，尽管上调了对美国经济的评估，并表示对通胀正朝目标上升感到满意。
美联储决策者表示注意到经济增长加快且失业率下滑，但表示担心就业市场仍存在闲置劳动力。
此外周三公布的数据显示，美国第二季经济成长速度高于预估，第一季衰退幅度亦不如先前发布来得剧烈，这可望令外界更加看好今年下半年经济的表现。商务部公布，由于经济活动普遍回升，第二季GDP环比年率初值为成长4.0%，第一季则修正为萎缩2.1%。
投资者目前焦点转向周五将公布的美国就业数据。
美国和欧盟因乌克兰危机已对俄罗斯采取新的制裁措施，尽管七国集团(G7)领导人警告还会有进一步行动，俄罗斯仍在周三对西方给予回击，宣布对波兰的大部分水果和蔬菜实施进口禁令，并表示可能将禁令的范围扩大至整个欧盟。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/孙茉莉; 审校 张涛/郑茵)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。