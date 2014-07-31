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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 08:44 BJT

全球金市：金价持于1,300美元下方，美国经济乐观情绪抑制需求

美联储周三结束为期两天的会议后重申不急于升息，尽管上调了对美国经济的评估，并表示对通胀正朝目标上升感到满意。

美联储决策者表示注意到经济增长加快且失业率下滑，但表示担心就业市场仍存在闲置劳动力。

此外周三公布的数据显示，美国第二季经济成长速度高于预估，第一季衰退幅度亦不如先前发布来得剧烈，这可望令外界更加看好今年下半年经济的表现。商务部公布，由于经济活动普遍回升，第二季GDP环比年率初值为成长4.0%，第一季则修正为萎缩2.1%。

投资者目前焦点转向周五将公布的美国就业数据。

美国和欧盟因乌克兰危机已对俄罗斯采取新的制裁措施，尽管七国集团(G7)领导人警告还会有进一步行动，俄罗斯仍在周三对西方给予回击，宣布对波兰的大部分水果和蔬菜实施进口禁令，并表示可能将禁令的范围扩大至整个欧盟。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/孙茉莉; 审校 张涛/郑茵)
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