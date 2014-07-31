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货币新闻 | 2014年 7月 31日 星期四 09:22 BJT

韩国个股：三星电子称，第三季手机和平板电脑出货料较上季增长约10%

路透首尔7月31日 - 韩国三星电子 周四表示，

* 预计汇率因素在第三季带来的负面影响会小于第二季

* 预计2014年NAND出货量增幅在45%左右

* 预计2014年动态随机存取记忆体(DRAM)出货量增幅料在47-49%左右

* 预计第三季手机和平板电脑出货较第二季增长约10%

(完)
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