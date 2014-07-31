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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 09:15 BJT

更新版 1-台湾数据：第二季经济成长率初估3.84%创六季来高位，受惠于劳务输出

* 第二季GDP概估为年增3.84，优于预期

* 劳务输出贡献大 (新增细节及官员评论)

路透台北7月31日 - 台湾第二季国内生产总值(GDP)概估为年增3.84%，为连三季走高，且创六季以来高位。主计总处表示，主要来自于劳务的输出成长优于预期。

经济成长率前高为2012年第四季年成长3.85%。主计总处科长黄伟杰表示，本季来自于输出表现成长优于预期，其中主要是来台旅游人数增长及三角贸易增加。

〞4-5月的来台人数大幅增加，尤其以大陆、日本还有韩国成长最多。〞 黄伟杰说。

他表示，4-5月的来台旅客人数大增30.56%，旅行人数大增，而且三角贸易也不错，在比预测数2.79%高出1.05个百分点，其中有0.86个百分点是输出贡献的。

根据路透此前访查13家金融机构，分析师认为第二季台湾经济成长率料为3.27%，是连三季走高，并创一年半以来的高位。

外需方面，主计总处表示，第二季虽矿产品、资通讯产品及光学器材等出口续呈衰退，惟在电子产品、机械产品及基本金属等出口成长较佳，扣除物价因素后，输出实质成长4.45%。若将输出与输入相抵，境外净需求对经济成长贡献1.20个百分点。

主计总处在每年1月、4月、7月和10月底将公布前一季的GDP年增率概估值；2月、5月、8月、11月则将公布统计值，并一并公布未来的经济成长率预估。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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