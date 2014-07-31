更新版 1-台湾数据：第二季经济成长率初估3.84%创六季来高位，受惠于劳务输出

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
* 第二季GDP概估为年增3.84，优于预期
* 劳务输出贡献大 (新增细节及官员评论)
路透台北7月31日 - 台湾第二季国内生产总值(GDP)概估为年增3.84%，为连三季走高，且创六季以来高位。主计总处表示，主要来自于劳务的输出成长优于预期。
经济成长率前高为2012年第四季年成长3.85%。主计总处科长黄伟杰表示，本季来自于输出表现成长优于预期，其中主要是来台旅游人数增长及三角贸易增加。
〞4-5月的来台人数大幅增加，尤其以大陆、日本还有韩国成长最多。〞 黄伟杰说。
他表示，4-5月的来台旅客人数大增30.56%，旅行人数大增，而且三角贸易也不错，在比预测数2.79%高出1.05个百分点，其中有0.86个百分点是输出贡献的。
根据路透此前访查13家金融机构，分析师认为第二季台湾经济成长率料为3.27%，是连三季走高，并创一年半以来的高位。
外需方面，主计总处表示，第二季虽矿产品、资通讯产品及光学器材等出口续呈衰退，惟在电子产品、机械产品及基本金属等出口成长较佳，扣除物价因素后，输出实质成长4.45%。若将输出与输入相抵，境外净需求对经济成长贡献1.20个百分点。
主计总处在每年1月、4月、7月和10月底将公布前一季的GDP年增率概估值；2月、5月、8月、11月则将公布统计值，并一并公布未来的经济成长率预估。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。