《专题新闻快速浏览》--美联储重申不急于升息；美股持稳而美元涨势稍退****

南非汇市：兰特升至三周高位，因风险意愿增强
路透约翰内斯堡4月24日 - 南非兰特兑美元周一触及三周高位，因新兴市场资产得到提振，此前市场中意的候选人在法国总统大选第一轮投票中获胜。
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美联储周三重申不急于升息，尽管上调了对美国经济的评估，并表示对通胀正朝目标上升感到满意。
结束为期两天的会议后，美联储决策者表示注意到经济增长加快且失业率下滑，但表示担心就业市场仍存在闲置劳动力。
“就业市场状况改善，失业率进一步下滑，”美联储发表声明称，“但一系列就业市场指标显示，劳动力资源在很大程度上未得到充分利用。”此番表态证实联储认为距离需要升息还很远，尽管就业和物价前景正在改善。
一如普遍预期，美联储将月度购债规模从350亿美元下调至250亿美元，按照计划进程将于今年秋季结束购债。
美国股市在美联储公布政策声明后温和上升，因美联储重申不急于升息，市场为之松一口气。但公债价格扩大跌幅且美元守住涨幅，因交易商认为美联储比预期稍微提早升息的机率提高。
----------------------------主要报导-------------------------------------
> 《综述》美联储重申不急于升息，认为通胀上升但就业市场仍存在闲置
> 美国FED：进一步推进缩减购债举措，指出通胀上升
> 美国FED：美联储7月29-30日议息会议后发布的声明全文
> 即时观点：美联储进一步缩减购债规模，仍担心就业市场
> 标题新闻：美国短期利率期货在联储声明公布后无甚变动，显示交易商维持对明年中升息的押注不变
> 《SAFT专栏》美联储政策将让实体经济和金融市场拉开距离
----------------------------市场反应-------------------------------------
> 《全球汇市》强劲数据扶助美元大涨，但美联储温和表态令涨势降温
> 美国股市：标普500指数和Nasdaq指数收高，因美联储重申不急于升息
> 美国债市：公债收益率急升，因美国经济增长强劲且美联储声明无大意外
> 全球金市：金价下跌，但交易商没有理会美联储不急于升息的迹象
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