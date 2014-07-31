中国经济：应更关注反映增长质量的数据，稳增长实质上是稳质量--专家

路透北京7月31日 - 中国上半年经济增速达到7.4%，略低于全年目标。国务院发展研究中心副主任刘世锦认为，不能只盯着7.4%，应更加关注能够真正反映经济增长质量的数据，稳增长实质上是稳质量。

人民日报周四援引他称，中国正处在高速增长向中高速增长转换的过程之中，增长速度和增长质量的关系尤为重要，只有增长质量得到保障，中高速增长才能够稳得住，并具有可持续性。

“质量决定速度，速度服从质量。这正是经济增长新常态的要义所在。”刘世锦说，在这种新常态下，尽管增长速度较前有所放缓，但在全球仍属高增长之列，更重要的是国内国际竞争力提升，经济持续前进的基础更为牢固。

他认为，在经济下行压力较大的情况下，上半年中国经济能够增长7.4%实属不易，与此同时，应当更加关注速度背后的另外一些数据。

比如，最终消费支出对GDP(国内生产总值)的增长贡献比例回升至54.4%，资本形成的贡献则降至48.5%，货物和服务贸易净出口贡献为-2.9%；城镇新增就业超过700万人。一季度全国职业需求和供给比率（求人倍率）1.11，比去年同期和去年年末均上升0.1个百分点。

规模以上工业企业增加值累计同比增长8.8%；国家公共财政收入累计同比增长8.8%；政府债务规模有所扩张，但相对规模（与GDP的比值）上升的态势有所缓和，表明近两年债务管理取得一定成效。

“这些指标之所以重要，因为它们反映了经济增长的质量，反映了结构调整和经济转型所取得的进展。”刘世锦指出，稳增长表面看是稳速度，实质上是稳质量。

他并表示，如何保持增长速度与质量的协调，是增长阶段转换期始终面临的重要挑战。当进入中高速增长平台后，除了速度放缓外，更重要的是应该实现“就业可充分、企业可盈利、财政可增收、民生可改善、风险可控制、资源环境可持续”等六大目标。 而其中“企业可盈利”是其他几条的基础所在。刘世锦称，必须通过市场竞争、兼并重组，资源进一步优化配置，政府管理经济方式相应改革，逐步形成与新的速度平台相适应的新的企业盈利模式，“中国增长阶段转换能否成功，很大程度取决于此。”

周二召开的中共中央政治局会议称，下半年要保持宏观政策连续性和稳定性，要有效实施一些兼顾当前和长远的政策措施，加快深化改革开放，着力推动结构调整，妥善防范化解风险，努力实现全年经济社会发展预期目标。