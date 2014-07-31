港报财经评论：中资股独有打贪概念--信报7月31日

中资股独有打贪概念/习广思

不要同央行作对，联储局放水要买股票，如今联储局将结束买债，股票市场明显未看通前景，第三季美股高位整固机会提高；但耶伦强调结束量宽，甚至进行加息后，联储局都会继续不寻常的宽松政策，到底股票投资者应该信哪边？在资金过剩的世界下，继续合力催谷资产泡沫，还是怕了加息而急逃亡。过去几次加息周期均显示，加息前后半年均见美股上升，加息根本不是令美股暴跌的原因，何况2015年中的加息已提早一年在市场消化，到真正加息时，还有多少人害怕？

股市继续无常态般难估，五未穷，六未绝，但七大翻身，恒指将出现连续第十年“七翻身”，中资国企股在7月急涨，资金及季节性因素俱备，东风吹股市起，季节性因素包括央行放水及改革政策。摩根大通亚洲和新兴市场策略师Adrian Mowat认为，国企指数在7月28日突破后，升势有望维持至10月，理由是投资者不要与央行作对，6月以来的货币刺激规模令人意外，这些变动表明了谷高经济增长的措施，将进一步加大力度。

中国6月新增贷款1.08万亿人民币，M2按年增长14.7%，增长速度较市场预期为快；加上人行向国开行发放1万亿人民币抵押补充贷款（PSL），惹起投资者对中国版QE的说法，憧憬下半年中国放水力度加大。不过，解读人行政策的难度，较解读联储局方向更加困难。

近日股市已反映了放水憧憬，瑞银提醒央行政策立场未变。瑞银估计，已投入运作PSL规模约3,000亿人民币，一则为抵销外汇占款下降，二来与国开行5月获得3,000亿人民币棚户改造资金一致。本月23日国务院常务会议继续强调一系列帮助降低实体经济借贷成本的措施，相信PSL只是人行新的基础货币供给渠道，政策立场其实未有改变。瑞银的观点是叫人不要对放水憧憬太大，无疑放松力度在加大，近日中国内地3个月上海银行间同业拆放利率（Shibor）跌至8个月低位，但说到中国式量宽则可能憧憬太大了。中港股市连连上升，小心资金追落后只属短期，这轮升势未必长久。(B02)

欧罗跌破1.34美元续寻底/苏子

欧罗兑美元已经跌破1.34美元关键支持，暂时最低曾见1.3393美元水平；留意昨天欧洲市欧罗兑美元失守1.34美元支持后，始终未能摆脱近期的超低波幅异象。昨晚美国入市前夕，高低波幅只有22点子，但与此同时，欧罗兑美元的日线CCI指标却与汇价呈现底背驰利好讯号，9天RSI指标则跌至20水平以下的严重超卖区，故汇价较大机会在继续保持目前的超低波幅市况下，将在低位水平横行上落一段较长时间，以改善上述的背驰及超卖情况，暂时未必能出现较显着的技术性超卖反弹浪。

短线而言，欧罗兑美元的重要反弹阻力位为20周保历加通道的1.343美元底部阻力线，若乏力返回之上波动及收市，预料汇价将沿着此底部阻力线缓慢往下寻底。不过，倘若欧罗兑美元稍后只是多跌少许便在波幅突然显着扩大的情况下，以大阳烛形式掉头反弹回升，那便要提防汇价近期的下跌浪将正式告一段落。毕竟目前美国10年期国债息率仍然保持在2.5厘关口以下，未见与美元同步上升，出现了不利美元升势的背驰情况；因此，若今晨联储局的议息结果令市场相信美国未必可以提前进入加息周期，相信美元看好的投资者或会获利回吐，从而令到欧罗兑美元以大阳烛利好形态回升的可能性大增。

若今晨亚洲市欧罗兑美元已见明显回升至1.343美元阻力以上波动，投资者已可顺势建立欧罗兑美元好仓，博汇价可以进一步突破上周五的1.3476美元高位后，出现更强力的超卖反弹浪。近期美元走强的关键原因，与美国和欧盟对俄罗斯制裁有关，投资者担心欧洲经济将受到冲击，结果使到资金撤离欧洲大陆，改投美元怀抱。不过，由于制裁俄罗斯此一炒作主题一直未能成功把汇市的波幅回复至正常水平，相信一旦市场完全消化了此因素后，而市场仍未能对联储局何时正式加息有共识，美元近期的升势将随时会打回原形。换言之，汇市将继续以低波幅的上落市走势模式运行。(B14)

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