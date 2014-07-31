港报财经评论：大市七连升，短期防整固--经济日报7月31日

大市七连升，短期防整固/林瑞芬

恒指连涨七日，25,000虽近，但提防短线超买下要暂停。昨恒指一度高见24,912，但午市又收窄升幅0.37%至24,732，大市成交额1,001亿港元，认真亢奋！金管局连环出手干预，港汇呈强，港股升市停不了，先是由中资股带动，大摩唱两句香港地产股下又轮流来接力，新世界发展 、九仓 及新地 涨1.7%至3.4%不等。

事实上，期指场内结算，7月看好的投资者可算是满载而归，计完结算价后，昨午看好的投资者都暂停，从而见恒指的升幅收窄。国指更录得跌幅0.03%，至11,119。上市公司的配股活动趋活跃，大市短暂须暂停的讯号开始浮现。港股毕竟连升了七日，25,000大关前提防有较大的波动出现，若有所整固调整也是合理。技术上，国指看住10,500，而恒指看住24,000，无穿仍然以反覆上升为主，10月前沪港通未确认启动前，都有可能持续探高。有货的，参考国指及恒指以上关键支持位设止赚。

长和系今日放榜公布中期业绩，从股份表现所见，长实 连日创新高。正如23日估长实业绩将优胜于和黄 ，加上，沪港通下该股知名度高又可能是中国内地投资者垂青股，提前被抽高也有诱因，故股价走势应胜和黄。结果如是，长实破140港元不到五日时间已逾150港元关口，昨高见152港元，收报150.4港元。假设今次港股升浪若持续至10月，该股中期目标仍以参考瑞信目标近164港元，暂难以估顶。惟股价已跑在佳绩之前，不排除业绩曝光后以消化消息作藉口整固，145港元为短线支持参考。

周永康定案，无疑是近年中国内地政治大案，对投资者来讲也有启示，大老虎被抓，标志政治内斗也暂告段落，习近平可望于未来将更多精力搞经济、搞改革，有助稳定投资者对经济增长预期。二来，可能反映捉石油系贪腐的行动真是告一段落，捉得七七八八下，昆仑能源 昨就应声抽升1.5%至13.46港元，高见13.86港元接近预估的双底目标14港元；中石化 及中石化冠德 分别上升1.4%及4.1%。连石油服务设备股都有反应，安东油田股务 、宏华集团 、百勤油服 、海隆控股 等涨2.6%至10%不等。(B05) _______________________________________________________________________

增长虽放缓，华能股息高/余少文

期中港股市先升后跌，国企指数短期或要调整。至于华能国际 第二季业绩差于预期，尽管煤价下跌以及煤电联动推迟，盈利增长仍会放缓，亮点在高息。中国内地股市先升后跌，国企指数昨日一度升135点，最后跌2点，收报11,119点，成交额209亿港元，只有30%主板H股可以逆市上升；而红筹指数跌10点或0.2%，收报4,696点，成交额100亿港元。由于国指过去两日都受制250周线以及出现“十字星”和“陀螺”等争持形态。而红指昨日亦放量出现“射击之星”，大市短期或要调整，投资者要有心理准备。只是大市后向如可继续上扬，相信调整空间不会太大，因为大户不会给予散户在低位入市，故作为国企大看好的投资者，维持国指要回调，可守10,600点。

至于低吸股份，维持近日提及的保险、证券等股份，尽管华能业绩反映电力股上半年维持好成绩，但对电力股未来盈利增长势头有保留，只宜观望，但高息的华能是可留意。华能上半年发电量升1.5%至1,517亿千瓦时，累计售电量升1.6%至1,436亿千瓦时，上半年收入升不足1%至646亿人民币，盈利则升21%至68亿人民币，每股盈利0.48人民币，不派中期息。而盈利升21%，主要是中国内地煤炭市场供过于求，不管是内贸煤还是进口煤的价格都下跌，令燃料成本同比下跌逾3%，亦令营业成本下跌近3%，带动盈利录得双位数增长。

如以季度业绩来看，第二季盈利过去都好过第一季，但今年第二季只赚30亿人民币，环比跌18%，同比跌10%，反映第二季表现差于首季。只是华能在第二季录得逾7亿人民币的一次性亏损，当中包括逾4亿人民币资产减值，即使剔除该4亿人民币资产减值，第二季盈利仍然是环比下跌，反映业绩确实在放缓。业绩放缓的原因之一是发电量下跌，相信中国内地经济放缓所累，加上中国内地多条西向东送电的特高压线路投产、水电机组投产等，都影响沿海的发电量和售电量。幸好华能基本解决环保政策的影响，因为旗下90%燃煤机组在上半年已完成脱硝改造或随机组同步建成脱硝装置。(B06)