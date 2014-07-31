《中国报摘》--其他报纸重要消息7月31日

**上海证券报**

--记者获悉，中国保监会本周向保险资管公司下发《项目资产支持计划试点业务监管口径》，这一创新金融工具今后将有规可依；而包括新华等在内的多家保险资管公司，自去年开始试水项目资产支持计划试点。

--截至7月30日，本月新成立基金共12只，首募规模合计101.33亿元人民币，这是近28个月来,新基金募集规模最低的一个月，打新吸金、年中银行存贷比考核、基金公司新基金发行热情减退是新基金首募规模大减的三大原因。

--知情人士处透露，原油进口权下发的时间窗口应该就在近两周，将由发改委下发许可证，商务部核定配额，首批率先发放给拥有海外原油资源并获得对方国原油出口许可证的民企。

**证券时报**

--记者获悉，监管层正在大力推进亏损网络企业国内上市的进程，日前派出专业小组前往北京、上海等地，对亏损网企国内上市意愿、政策诉求进行摸底调研，待调研完成后，有望储备一批暂时未盈利但有良好发展前景的上市资源。

--记者获悉，此前深陷资金链紧张的房企光耀集团再度引发关注，最近一批投资者聚集在惠州、广州维权，因所投资的三款有限合伙产品出现延期兑付，而这三款产品均与光耀集团有关联。

**第一财经日报**

--记者获悉，在资产证券化方面，中国证监会正在试图推出负面管理清单，之后资产证券化产品审批执行负面清单，即只要支持资产不属于负面清单之列，均可以通过备案发行，而不再需要经过繁杂的审批过程。

--上海银监局公布的数据显示，半年末上海银行业不良贷款率为0.88%；而银监会数据显示，半年末全国商业银行不良贷款率1.08%。

--记者获悉，宝钢集团总经理何文波将赴五矿集团任职总经理，而宝钢集团总经理一职将由浙江省委常委陈德荣接任。

**21世纪经济报导**

--武汉市近日决定，拟在东湖高新区范围内全面开展自贸区先行先试工作。

--环保部称，决定在京津冀及周边地区开展电力、钢铁、水泥、平板玻璃行业大气污染限期治理行动。

**东方早报**

--知情人士透露，监管层拟酝酿新规严控货币基金流动性风险，包括要求货币基金现金类及五个交易日内到期的其他金融工具比例合计不低于10%等；这无疑会对货币基金收益率带来负面影响，并将进一步限制规模扩张。

**人民日报**

--国务院发展研究中心副主任刘世锦撰文指出，当经济进入中高速增长平台后，除了速度放缓外，更重要的是应该实现“六可”的目标，即“就业可充分、企业可盈利、财政可增收、民生可改善、风险可控制、资源环境可持续”。（完）