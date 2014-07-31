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货币新闻 | 2014年 7月 31日 星期四 09:07 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.86%，上日加权利率3.9671%

路透上海7月31日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周四开盘报在3.86%，上日该期限加权平均利率为3.9671%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.86% 3.97% 3.9671%

周三银行间市场质押式回购总成交金额8,914.55亿元，较上日的8,091.13亿元增一成；其中，隔夜品种成交7,796.18亿元。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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