中国货币市场：七天回购开盘报3.86%，上日加权利率3.9671%

标题新闻：明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利称，增加基建投资不一定会令美国经济成长加快
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路透上海7月31日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周四开盘报在3.86%，上日该期限加权平均利率为3.9671%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
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3.86% 3.97% 3.9671%
周三银行间市场质押式回购总成交金额8,914.55亿元，较上日的8,091.13亿元增一成；其中，隔夜品种成交7,796.18亿元。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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路透约翰内斯堡4月24日 - 南非兰特兑美元周一触及三周高位，因新兴市场资产得到提振，此前市场中意的候选人在法国总统大选第一轮投票中获胜。
路透4月24日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 - - - * 5月 268.8 52 87 * 6月 234 170 67 * 7月 224.6 135 126 * 8月 221.5 595 206 * 9月 217.2 3,773 1,671 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)