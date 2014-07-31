中信期货：中国期指资金流入些许谨慎，空方主力逐步施压

从总持仓的角度分析，本轮自7月22日启动的强势突破行情走势，总持仓呈现进多退少的交替局面。虽然总持仓自15万手推高到本周的17万手上方略显停滞，但还在逐渐逼近18万手。站在总持仓的角度看，增仓上行对反弹行情有利。只是本周资金流入有些谨慎，期指上行也有些乏力。不过，从现货创出年内天量的活跃程度看，期指增量资金尚未结束，不排除休整后资金再度流入的可能。如果后续得到资金的配合，期指继续振荡向上的概率将增大，否则反弹将受阻。不过，我们更倾向于前一种情况。(完)