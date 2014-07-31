港报社评：既要打虎防贪腐，也须严禁养老虎--信报7月31日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
和珅跌倒，嘉庆吃饱，和珅一般被称为中国史上超级贪官，扳倒和珅的清朝嘉庆帝可说是反腐史上最勇猛的「打虎英雄」，不过饶富兴味的是，嘉庆帝所列出和珅的20条罪名之中，关于涉贪其实着墨不多。
究其死因，其实是权力斗争，嘉庆帝并没有决心反贪防腐，扳倒「前朝余孽」的目的乃巩固自己的江山。
中共官场打破了「刑不上常委」的惯例，立案审查前中共政治局常委周永康，既没有说明具体的罪名，也没有点出反贪的目的，不期然让人联想到，周永康是不是另一个和珅?
大有只手遮天之势的周永康终于被立案审查，客观效果是习近平赢得了打老虎的美名，王岐山也功不可没，间接得益的是油田服务股应声受到追捧，原因是周永康与石油业渊源深缠，现周及一众党羽正式受查，有助释除不明朗因素，利好油服股。可是当世人见到那一张牵连甚广的「千丝万缕关系图」，俨然错综复杂的有组织犯罪集团，人们始终会好奇，习近平要打老虎的话，是不是有必要把养老虎的结构性贪腐文化亦彻底瓦解?须知道，中国官场之腐败已是盘根错节。
贪腐行为约略分三种，第一种是为了温饱而贪，第二种是为了享乐而贪，第三种是为了弄权而贪。习近平作为中国第五代领导核心，眼下最大的挑战在于处理周永康这只大老虎已经费煞思量，还要考虑到如何处理养虎为患的始作俑者。
说到底，中国若要走上法治之路，既要打虎防贪腐，也须严禁养老虎，要是当年没有乾隆养出和珅，再由和珅把贪腐文化植根于官场，嘉庆帝接掌的满清政府不会腐败至千疮百孔。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。