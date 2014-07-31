港报社评：“习”权打虎利经济，还须知冲击--经济日报7月31日

中央查办前政治局常委周永康，外界憧憬政局稳利经济。此案彰示中共总书记习近平大权在握，有更大能量扫除阻碍经改的利益集团。惟经改力度愈大，阵痛愈大，经济短期冲击难免。 内地经济发展面临严重瓶颈，依赖廉价土地、资源、人力的粗放式发展已不可持续，若要达2020年生产总值较2010年「翻一番」的目标，必须从上而下狠推经改，促经济升级转型。 惟此势涉打破垄断、开放市场，必然触动国企、地方诸侯等既得利益，故这些利益集团过去一直大拖经改后腿，成经改最大拦路石。 习近平重挫周老虎，更连根拔起其石油帮、四川帮、政法系统势力，正凸显习有一言以为天下法的政治权威，与雷霆扫荡各利益集团的决心。更重要是习近平除政治与外交，连经济亦一把抓，日后他再推经改政令，相信难再敢于大力抵制。或因如此，中港股市近日力捧国企改革概念，追买国企股。惟亦须注意，习的经改力量愈大，内地经济短期阵痛亦愈大，金融市场恐添波动。 其一，正因经改势触动既得利益，若中央加速开放垄断行业、引入竞争，一些正坐享暴利的垄断国企，短期内业务势受冲击，盈利或受压，此恐对其股价有负面影响。 其二，中央藉反腐谋经改突破，或预视继和周永康关系密切的石油业外，其他领域如电力、金融等反腐风暴料续有来，对相关股份的冲击恐还未结束。 习近平打大老虎有利经改，为中长期经济发展添动力，惟短期冲击难免，投资者须紧盯中央经改与反腐步伐，才能明白内地不同行业、不同企业究竟谁受惠、谁受压。(A08)