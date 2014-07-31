光大期货：上期有色金属涨势未尽，谨防走势分化

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以下内容节选自7月31日的《期货日报》：
二季度以来，有色金属价格强劲反弹，LME镍、铝、锌、铅纷纷创出近一年新高，分别较春节后上涨了35%、17%、19%、8%，其中镍最高涨幅接近50%。有色金属价格集体发力引发市场高度关注。流动性宽松、供应紧于预期以及卖盘力量不足是引发有色金属价格上涨的主要原因。
展望后市，镍价涨势显现疲态；铝锌进入上涨中后期，可能还有最后一波拉升；铅则可能成为资金新宠，具有较大上涨潜力；铜由于卖盘压力较大以及市场参与者众多炒作困难，仍将维持高位振荡走势。最后需要提醒的是，和2009年不同，此轮有色金属价格上涨并非需求增长所致，因此仍然难言牛市来临，反而需要警惕价格过度炒作后，多头平仓以及套保盘伺机大量入场致使价格以“尖顶”方式结束上涨。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。