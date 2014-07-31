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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 09:18 BJT

光大期货：上期有色金属涨势未尽，谨防走势分化

以下内容节选自7月31日的《期货日报》：

二季度以来，有色金属价格强劲反弹，LME镍、铝、锌、铅纷纷创出近一年新高，分别较春节后上涨了35%、17%、19%、8%，其中镍最高涨幅接近50%。有色金属价格集体发力引发市场高度关注。流动性宽松、供应紧于预期以及卖盘力量不足是引发有色金属价格上涨的主要原因。

展望后市，镍价涨势显现疲态；铝锌进入上涨中后期，可能还有最后一波拉升；铅则可能成为资金新宠，具有较大上涨潜力；铜由于卖盘压力较大以及市场参与者众多炒作困难，仍将维持高位振荡走势。最后需要提醒的是，和2009年不同，此轮有色金属价格上涨并非需求增长所致，因此仍然难言牛市来临，反而需要警惕价格过度炒作后，多头平仓以及套保盘伺机大量入场致使价格以“尖顶”方式结束上涨。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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