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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 10:32 BJT

离岸人民币：台湾开放证券商与专业投资机构买卖海外人民币债

路透台北8月4日 - 台湾柜台买卖中心(OTC)周一表示，自即日起开放证券商在台湾与专业投资机构客户买卖海外人民币债券，以将过去在海外交易的点心债等下单业务拉回台湾承作。

该中心新闻稿指出，此举为配合金管会推动〞金融进口替代〞政策，满足在台湾的专业投资机构投资需求。

证券商在开办这项业务之前，需要先向OTC登录要交易的人民币计价外国债券，经过核准登录后，证券商就可与专业投资机构在营业处所(议价)买卖该此档人民币计价债券。

新闻稿并指出，这项开放不会排挤台湾宝岛债券市场的发展，因为专业投资机构原本就已经跨海投资点心债等商品，在这项法令开放后，反而可以将海外的下单服务拉回台湾由证券商承作。(完)

(记者 林妙容; 审校 曾祥进)
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