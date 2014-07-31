港报社评：议员收捐款勿含糊应交代释谋私疑虑--明报7月31日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
5名立法会泛民议员被指收取了壹传媒集团主席黎智英的捐款，除了公民党的梁家杰清晰交代，其他4名议员都含糊其词，公衆难以判别究竟是怎么一回事。立法会议员个人利益监察委员会要求涉事议员回应投诉，再决定是否调查，这是恰当做法。立法会议员涉及现兜兜金钱轇轕，理应知道事态十分敏感，因为公衆会用以判别议员的操守和诚信，期望涉事泛民议员律己以严，清楚交代捐款的情况，扫除公衆对议员谋取个人利益的疑虑。
黎智英捐款给泛民被揭露之后，被指收取了30万元的梁家杰的取态，值得肯定。梁家杰猜测那笔钱，应是代真普联收取的款项，他已把真普联相关会议纪录、与真普联召集人郑宇硕联名户口的全部月结单等资料，提交给委员会讨论。委员会虽然要求梁家杰进一步提供资料，但是事态充分说明，他与这笔钱的关系，宛如信托人，没有实惠。
政党若被来历不明资金「买起」、操控，则其倾向行谊是否符合公衆利益，是一大疑问；部分泛民议员被揭个人收取捐款，又涉嫌未按规定申报，只要他们讲真话、无中饱私囊，则交代清楚，事态就会过去，但是按现行法规，政党接受捐款却毋须交代申报，才是金钱影响政治生态的大黑洞。
目前的情况，公衆根本不知道尊贵的议员究竟为谁服务，因为受人钱财、替人消灾，是政治、政客与金钱结合的必然形态和规律，此乃形成贪腐的土壤，必须尽快清除；制订政党法，合理规范政党收取捐款，政党必须公开捐赠来源，增加其财政透明度，是可以堵塞漏洞的方法。(A02)
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波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。