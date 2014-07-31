港报社评：议员收捐款勿含糊应交代释谋私疑虑--明报7月31日

5名立法会泛民议员被指收取了壹传媒集团主席黎智英的捐款，除了公民党的梁家杰清晰交代，其他4名议员都含糊其词，公衆难以判别究竟是怎么一回事。立法会议员个人利益监察委员会要求涉事议员回应投诉，再决定是否调查，这是恰当做法。立法会议员涉及现兜兜金钱轇轕，理应知道事态十分敏感，因为公衆会用以判别议员的操守和诚信，期望涉事泛民议员律己以严，清楚交代捐款的情况，扫除公衆对议员谋取个人利益的疑虑。

黎智英捐款给泛民被揭露之后，被指收取了30万元的梁家杰的取态，值得肯定。梁家杰猜测那笔钱，应是代真普联收取的款项，他已把真普联相关会议纪录、与真普联召集人郑宇硕联名户口的全部月结单等资料，提交给委员会讨论。委员会虽然要求梁家杰进一步提供资料，但是事态充分说明，他与这笔钱的关系，宛如信托人，没有实惠。

政党若被来历不明资金「买起」、操控，则其倾向行谊是否符合公衆利益，是一大疑问；部分泛民议员被揭个人收取捐款，又涉嫌未按规定申报，只要他们讲真话、无中饱私囊，则交代清楚，事态就会过去，但是按现行法规，政党接受捐款却毋须交代申报，才是金钱影响政治生态的大黑洞。

目前的情况，公衆根本不知道尊贵的议员究竟为谁服务，因为受人钱财、替人消灾，是政治、政客与金钱结合的必然形态和规律，此乃形成贪腐的土壤，必须尽快清除；制订政党法，合理规范政党收取捐款，政党必须公开捐赠来源，增加其财政透明度，是可以堵塞漏洞的方法。(A02)