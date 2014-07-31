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货币新闻 | 2014年 7月 31日 星期四 09:38 BJT

中国经济：中国应将2015年GDP增长目标降至6.5-7%--IMF

IMF估计，中国今年年通胀率可能回落至2%，远低于政府3.5%的目标。

明年物价压力料略微上升，通胀率升至2.5%。

IMF还重申其评估，认为人民币汇率“温和低估”，并且支持中国促进汇率灵活性。

同时，IMF还指出，人民币实质有效汇率此前升值帮助缓解了中国外部失衡问题。去年中国经常帐盈余与GDP之比降至1.9%。

IMF称，中国还需要促进消费，整顿地方政府财政，并改善养老金和医保福利。(完) (编译/审校 白云/孙茉莉/徐文焰/李爽/张涛/张荻/杜明霞)
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