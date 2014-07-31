中国经济：中国应将2015年GDP增长目标降至6.5-7%--IMF

标题新闻：明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利称，增加基建投资不一定会令美国经济成长加快
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IMF估计，中国今年年通胀率可能回落至2%，远低于政府3.5%的目标。
明年物价压力料略微上升，通胀率升至2.5%。
IMF还重申其评估，认为人民币汇率“温和低估”，并且支持中国促进汇率灵活性。
同时，IMF还指出，人民币实质有效汇率此前升值帮助缓解了中国外部失衡问题。去年中国经常帐盈余与GDP之比降至1.9%。
IMF称，中国还需要促进消费，整顿地方政府财政，并改善养老金和医保福利。(完) (编译/审校 白云/孙茉莉/徐文焰/李爽/张涛/张荻/杜明霞)
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路透约翰内斯堡4月24日 - 南非兰特兑美元周一触及三周高位，因新兴市场资产得到提振，此前市场中意的候选人在法国总统大选第一轮投票中获胜。
路透4月24日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 - - - * 5月 268.8 52 87 * 6月 234 170 67 * 7月 224.6 135 126 * 8月 221.5 595 206 * 9月 217.2 3,773 1,671 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)