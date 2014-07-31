主要国家经济指标预测--8月1日****

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月1日(五) 0000 韩国汇丰/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月 -- 48.4 0000 韩国出口(较上年同期) 7月初值 +4.7% +2.5% 进口(较上年同期) +3.1% +4.1% 贸易收支(亿美元) -- 顺差55.0 0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第二季 -- +0.9% (较上年同期) -- +2.5% 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 7月 -- 51.5 0745 意大利Markit/ADACI制造业采购经理人指数(PMI) 7月 52.6 52.6 0750 法国Markit制造业PMI 7月 47.6 47.6 0755 德国Markit/BME制造业PMI 7月 52.9 52.9 0800 欧元区Markit制造业PMI 7月 51.9 51.9 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 7月 57.2 57.5 -- 美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数 6月 -- +2.5% -- 美国整体汽车销售年率(万辆) 7月 1,670 1,698 1230 美国个人所得(较前月) 6月 +0.4% +0.4% 个人支出(较前月) +0.4% +0.2% 实质个人支出(较前月) -- -0.1% PCE物价指数(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +1.8% 核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.2% (较上年同期) -- +1.5% 1230 美国非农就业岗位(万个) 7月 增加23.3 增加28.8 民间就业岗位(万个) 增加23 增加26.2 制造业就业岗位(万个) 增加1.5 增加1.6 政府就业岗位(万个) -- 增加2.6 失业率 6.1% 6.1% 平均时薪 +0.2% +0.2% 平均每周工时 34.5 34.5 1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI 8月 -- 53.5 1345 美国Markit制造业PMI 7月终值 -- 56.3 1355 美国密西根大学消费者信心指数 7月终值 82.0 81.3 现况指数 97.1 97.1 预期指数 71.5 71.1 一年通胀预期 -- 3.3% 五年通胀预期 -- 2.6% 1400 美国建筑支出 6月 +0.5% +0.1% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 7月 56.0 55.3 ISM制造业投入物价分项指数 59.0 58.0 ISM制造业就业分项指数 53.0 52.8 ISM制造业新订单分项指数 -- 58.9 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 7月31日(四) 0130 日本加班工资 6月 +1.9% -- 0130 澳洲建筑许可 6月 -5.0% -2.0% 0130 澳洲民间信贷 6月 +0.7% +0.4% 房屋信贷 +0.6% -- 0130 澳洲出口物价 第二季 -7.9% -4.5% 进口物价 -3.0% -1.3% 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 7月 +0.1% +0.5% (较上年同期) +10.6% +11.3% 0600 德国实质零售销售(较前月) 6月 +1.3% +1.0% (较上年同期) +0.4% +0.8% 0645 法国消费支出(较前月) 6月 +0.9% +0.1% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 持平 -- 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 7月 减少1.2 减少0.5 未经季节调整失业人数(万人) 287.1 290 经季节调整失业率 6.7% 6.7% 经季节调整失业人数(万人) 289.8 -- 0800 意大利失业率 6月 12.3% 12.6% 0900 欧元区通胀 7月初值 +0.4% +0.5% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月初值 -0.1% +0.1% (较上年同期) +0.1% +0.3% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -2.1% -1.8% (较上年同期) 持平 +0.2% 0900 欧元区失业率 6月 11.5% 11.6% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 +0.1% -- (较上年同期) -1.6% -- 1130 美国Challenger企业计划裁员人数(人) 7月 46,887 -- 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 5月 +0.4% +0.3% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月26日当周 30.2 30.1 四周均值(万人) 29.7 -- 续请失业金人数(万人) 7月19日当周 253.9 249.5 1230 美国企业雇佣成本 第二季 +0.7% +0.5% 1345 美国芝加哥联邦储备银行采购经理人指数(PMI) 7月 52.6 63.0 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.1% +0.2% (较上年同期) +1.6% +1.6% 2330 澳洲AIG制造业指数 7月 50.70 48.90(完)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。