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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 07:31 BJT

****主要国家经济指标预测--8月1日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段      预估值      前值     
    8月1日(五)
    0000  韩国汇丰/Markit制造业采购经理人指数(PMI)         7月         --         48.4
    0000  韩国出口(较上年同期)                          7月初值      +4.7%       +2.5%
             进口(较上年同期)                                        +3.1%       +4.1%
             贸易收支(亿美元)                                          --       顺差55.0
    0130  澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季)                 第二季       --         +0.9%
                                 (较上年同期)                          --         +2.5%
    0135  日本制造业采购经理人指数(PMI)                    7月         --         51.5
    0745  意大利Markit/ADACI制造业采购经理人指数(PMI)      7月        52.6        52.6
    0750  法国Markit制造业PMI                              7月        47.6        47.6
    0755  德国Markit/BME制造业PMI                          7月        52.9        52.9
    0800  欧元区Markit制造业PMI                            7月        51.9        51.9
    0830  英国Markit/CIPS制造业PMI                         7月        57.2        57.5
     --   美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数  6月         --        +2.5%
     --   美国整体汽车销售年率(万辆)                       7月       1,670       1,698
    1230  美国个人所得(较前月)                             6月       +0.4%       +0.4%
              个人支出(较前月)                                       +0.4%       +0.2%
              实质个人支出(较前月)                                     --        -0.1%
              PCE物价指数(较前月)                                      --        +0.2%
                         (较上年同期)                                  --        +1.8%
              核心PCE物价指数(较前月)                                +0.1%       +0.2%
                             (较上年同期)                              --        +1.5%
    1230  美国非农就业岗位(万个)                           7月    增加23.3    增加28.8
              民间就业岗位(万个)                                    增加23    增加26.2
              制造业就业岗位(万个)                                 增加1.5     增加1.6
              政府就业岗位(万个)                                       --      增加2.6
              失业率                                                  6.1%        6.1%
              平均时薪                                               +0.2%       +0.2%
              平均每周工时                                            34.5        34.5
    1330  加拿大RBC经季节调整的制造业PMI                   8月         --         53.5
    1345  美国Markit制造业PMI                            7月终值       --         56.3
    1355  美国密西根大学消费者信心指数                   7月终值      82.0        81.3
                        现况指数                                      97.1        97.1
                        预期指数                                      71.5        71.1
                        一年通胀预期                                   --         3.3%
                        五年通胀预期                                   --         2.6%
    1400  美国建筑支出                                     6月       +0.5%       +0.1%
    1400  美国供应管理协会(ISM)制造业指数                  7月        56.0        55.3
              ISM制造业投入物价分项指数                               59.0        58.0
              ISM制造业就业分项指数                                   53.0        52.8
              ISM制造业新订单分项指数                                  --         58.9
      
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                          公布时段         现值       预估值
    
    7月31日(四)
    0130  日本加班工资                                    6月         +1.9%        --
    0130  澳洲建筑许可                                    6月         -5.0%      -2.0% 
    0130  澳洲民间信贷                                    6月         +0.7%      +0.4%
              房屋信贷                                                +0.6%        --
    0130  澳洲出口物价                                   第二季       -7.9%      -4.5%
              进口物价                                                -3.0%      -1.3%    
    0600  英国Nationwide房价指数(较前月)                  7月         +0.1%      +0.5%       
                            (较上年同期)                             +10.6%     +11.3%
    0600  德国实质零售销售(较前月)                        6月         +1.3%      +1.0%       
                      (较上年同期)                                    +0.4%      +0.8%     
    0645  法国消费支出(较前月)                            6月         +0.9%      +0.1% 
    0645  法国生产者物价指数(PPI)(较前月)                 6月          持平        --
    0755  德国经季节调整失业人数变化(万人)                7月       减少1.2    减少0.5
              未经季节调整失业人数(万人)                              287.1        290
              经季节调整失业率                                         6.7%       6.7%
              经季节调整失业人数(万人)                                289.8        --
    0800  意大利失业率                                    6月         12.3%      12.6%
    0900  欧元区通胀                                  7月初值    　   +0.4%      +0.5%
    0900  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)           7月初值     　  -0.1%      +0.1%
                        (较上年同期)                                  +0.1%      +0.3%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                      -2.1%      -1.8%   
                           (较上年同期)                                持平      +0.2%
    0900  欧元区失业率                                    6月         11.5%      11.6%
    1000  意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)               6月         +0.1%        --
                               (较上年同期)                           -1.6%        --
    1130  美国Challenger企业计划裁员人数(人)           　 7月        46,887        --
    1230  加拿大国内生产总值(GDP)(较前月)                 5月         +0.4%      +0.3%  
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)            7月26日当周  　　    30.2       30.1
              四周均值(万人)                                       　  29.7        --
              续请失业金人数(万人)                7月19日当周   　　  253.9      249.5   
    1230  美国企业雇佣成本                             第二季      　 +0.7%      +0.5%   
    1345  美国芝加哥联邦储备银行采购经理人指数(PMI)       7月          52.6       63.0
    2300  韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)                 7月         +0.1%       +0.2%
                             (较上年同期)                             +1.6%       +1.6% 
    2330  澳洲AIG制造业指数                               7月         50.70       48.90(完)
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