港报社评：伊波拉肆虐，奏穷国悲歌--星岛日报7月31日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
西非三国爆发历来最严重的伊波拉病毒出血热，香港医务当局宣布提高防范。这个在地球肆虐了30多年的致命传染病，至今仍然无药可治，反映各国科研机构和药厂投放在这个「穷人病」的研究资源严重不足。
今春开始的爆发由中非转移到西非畿内亚、塞拉利昂和利比里亚3国，由今年3月至今已经有超过1,200人染病，逾600人丧生，本月曾经发生在3天内逾百人中招，染病和死亡人数是历来最高，而且继续急速扩散，首次由乡村进袭城市，还有病毒附着人体坐飞机到尼日利亚。
今次病发国家呼吁国民不要握手和亲吻，以免被传染，不但有邻国封锁陆路边境，还有航空公司停飞当地航綫。
香港由尖沙嘴重庆大厦到深水埗，都可以看到非洲人进行贸易，由水货到二手货都有。入境处记录显示，今年头5个月，有4,000人次来自爆发疫情的西非3国及邻近国家。由于病毒潜伏期最长可达3星期，不能排除有染病者飞来香港的可能性，香港需要适当戒备防范风险。
上世纪70年代就已经肆虐的伊波拉，至今既无疫苗预防，又无药物杀毒，主要原因是即使药厂花上大量资源研发出药物和疫苗，莫说病人，甚至国家都买不起。
现时只有一家加拿大药厂研发伊波拉药物有进展，原因是得到美国国防部资助约一亿港元。五角大厦如此慷慨，原因是视伊波拉为「甲类优先病原体」，与炭疽同级，可用作生化武器和生化恐怖袭击。
今次病毒抗散迅速，连香港和欧美国家都要加强防范，无论从人道或者国防考虑，都令寻求抗毒之法更形逼切。(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。