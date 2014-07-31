港报社评：伊波拉肆虐，奏穷国悲歌--星岛日报7月31日

西非三国爆发历来最严重的伊波拉病毒出血热，香港医务当局宣布提高防范。这个在地球肆虐了30多年的致命传染病，至今仍然无药可治，反映各国科研机构和药厂投放在这个「穷人病」的研究资源严重不足。

今春开始的爆发由中非转移到西非畿内亚、塞拉利昂和利比里亚3国，由今年3月至今已经有超过1,200人染病，逾600人丧生，本月曾经发生在3天内逾百人中招，染病和死亡人数是历来最高，而且继续急速扩散，首次由乡村进袭城市，还有病毒附着人体坐飞机到尼日利亚。

今次病发国家呼吁国民不要握手和亲吻，以免被传染，不但有邻国封锁陆路边境，还有航空公司停飞当地航綫。

香港由尖沙嘴重庆大厦到深水埗，都可以看到非洲人进行贸易，由水货到二手货都有。入境处记录显示，今年头5个月，有4,000人次来自爆发疫情的西非3国及邻近国家。由于病毒潜伏期最长可达3星期，不能排除有染病者飞来香港的可能性，香港需要适当戒备防范风险。

上世纪70年代就已经肆虐的伊波拉，至今既无疫苗预防，又无药物杀毒，主要原因是即使药厂花上大量资源研发出药物和疫苗，莫说病人，甚至国家都买不起。

现时只有一家加拿大药厂研发伊波拉药物有进展，原因是得到美国国防部资助约一亿港元。五角大厦如此慷慨，原因是视伊波拉为「甲类优先病原体」，与炭疽同级，可用作生化武器和生化恐怖袭击。

今次病毒抗散迅速，连香港和欧美国家都要加强防范，无论从人道或者国防考虑，都令寻求抗毒之法更形逼切。(A04)