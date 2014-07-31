港报社评：伊波拉杀伤力大，防疫宁紧勿松--文汇报7月31日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
多个西非国家的伊波拉病毒疫情持续，卫生防护中心联同医院管理局昨日召开联合会议，宣布采取一系列监察防范措施，包括曾到过该地的人若出现发烧，会即时隔离及进行快速测试。伊波拉病毒具有极高的传染性和杀伤力。香港地狭人稠，一旦爆发伊波拉疫情，随时会引发严重伤亡。
世卫指今次疫潮是首次发现伊波拉病毒以来，最大规模一次爆发，爆发地区人口多，流动性大，疫情难以控制，引起国际社会高度关注。
根据入境事务处数字，爆发伊波拉疫情国家访港旅客，今年1月至5月有约4千人次。香港现时虽然未发现怀疑伊波拉病毒案例，亦没有航班直航西非有关国家，但香港作为国际城市，来自世界各地人士每日均会来港旅游或公干，特别是不少来自疫情地区的居港非洲人，可能在回乡探亲或商贸往来期间染病后再辗转回港，其他地方的旅客亦可能途经疫情国家时感染疾病后来港。当局必须密切监察机场和出入境管制站情况，慎防输入性个案，确保防疫工作警钟长鸣，避免挂一漏万。
专家指出，伊波拉病毒可透过飞沫、身体接触和任何体液传播，传染效率十分高，经常接触患者的医护人员和家属较易感染。利比里亚和塞拉利昂便分别有医生感染病毒。由于香港未有应对伊波拉病毒经验，当局应汲取过去多次的防疫经验，做好医院预防措施，确保呈报机制有效，并加强前线医护人员的防护装备。另一方面，亦要加强市民对伊波拉病毒的认识，让市民知所防范，如无必要，市民不应前往西非地区，以策万全。(A02)
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波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。