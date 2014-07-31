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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 09:04 BJT

港报社评：伊波拉杀伤力大，防疫宁紧勿松--文汇报7月31日

多个西非国家的伊波拉病毒疫情持续，卫生防护中心联同医院管理局昨日召开联合会议，宣布采取一系列监察防范措施，包括曾到过该地的人若出现发烧，会即时隔离及进行快速测试。伊波拉病毒具有极高的传染性和杀伤力。香港地狭人稠，一旦爆发伊波拉疫情，随时会引发严重伤亡。

世卫指今次疫潮是首次发现伊波拉病毒以来，最大规模一次爆发，爆发地区人口多，流动性大，疫情难以控制，引起国际社会高度关注。

根据入境事务处数字，爆发伊波拉疫情国家访港旅客，今年1月至5月有约4千人次。香港现时虽然未发现怀疑伊波拉病毒案例，亦没有航班直航西非有关国家，但香港作为国际城市，来自世界各地人士每日均会来港旅游或公干，特别是不少来自疫情地区的居港非洲人，可能在回乡探亲或商贸往来期间染病后再辗转回港，其他地方的旅客亦可能途经疫情国家时感染疾病后来港。当局必须密切监察机场和出入境管制站情况，慎防输入性个案，确保防疫工作警钟长鸣，避免挂一漏万。

专家指出，伊波拉病毒可透过飞沫、身体接触和任何体液传播，传染效率十分高，经常接触患者的医护人员和家属较易感染。利比里亚和塞拉利昂便分别有医生感染病毒。由于香港未有应对伊波拉病毒经验，当局应汲取过去多次的防疫经验，做好医院预防措施，确保呈报机制有效，并加强前线医护人员的防护装备。另一方面，亦要加强市民对伊波拉病毒的认识，让市民知所防范，如无必要，市民不应前往西非地区，以策万全。(A02)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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