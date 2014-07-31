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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 09:20 BJT

期货日报：大商所焦炭料延续下跌趋势，供需矛盾依旧突出

以下内容节选自7月31日的《期货日报》：

近期杭州、温州等多个城市加入取消限购的队伍，楼市成交逐步回暖。本周煤焦钢产业链品种均有所反弹，与螺纹钢相比，焦炭走势依旧偏弱。由于钢厂产量存在下降预期，焦炭供需矛盾依旧突出，预计焦炭下降趋势仍将延续。

统计局公布的数据显示，6月全国焦炭产量4,109万吨，同比下降0.5%，环比增长4.84%。6月全国生铁产量为6,001万吨，同比增长2.3%，环比下降2.4%。焦炭产量时隔一年再度突破4,100万吨，环比增长幅度也是近一年最大，反映出6月焦化企业生产积极性较高。生铁产量虽然维持高位运行，但环比小幅下降，使得焦炭过剩量明显增加。

7月汇丰PMI初值创出18个月新高，楼市成交回暖等利好尚未对拉动钢材消费起到实质性作用。8月高温天气仍将持续，煤焦钢产业链需求面临考验，目前焦化企业开工率偏高，后期焦炭过剩幅度或加大，焦炭价格或将进一步下跌。(完)

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注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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