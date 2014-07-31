香港个股：复星国际入股德国时尚品牌Tom Tailor，并助其拓展中国市场

路透香港7月31日 - 中国最大综合性民营企业--复星国际 周四公布，透过其子公司入股德国时尚品牌公司Tom Tailor，并将协助对方加大在中国市场的发展。

复星在联交所一份声明中称，其间接持有80%股权之附属公司Fidelidade连同Fidelidade直接持有51%股权之附属公司FCM Beteiligungs分别收购Tom Tailor的15.51%及7.65%股份，换言之复星国际将间接持有Tom Tailor约23.16%的股权。

复星表示，“消费升级一直是本集团专注的主要投资领域之一，本集团将利用自身的资源和竞争优势，支持Tom Tailor带领旗下品牌让更多的中国消费者所认识，并协助其加大在中国市场的发展。”

Tom Tailor已成功运营超过50年，目前通过旗下两个品牌TOM TAILOR和BONITA在全球超过35个国家提供中等价位的个性休闲服饰及饰品。

本月稍早，复星通过旗下管理基金投资始创于1772年的西班牙著名火腿及酒类制造商Osborne集团，后者并拥有一个欧洲最大的葡萄酒庄以及烈酒品牌，惟没披露交易细节。

去年曾有报导指复星有意入股意大利时装公司Versace，其后复星作出否认。 （完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)