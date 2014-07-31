芝加哥期市：玉米期货下滑，月度跌幅可能高达13%

芝加哥期货交易所(CBOT)11月大豆 本月下滑将近7%，是该合约2011年9月以来最大单月跌幅。

9月小麦 本月下滑将近9%，过去三个月跌幅将近28%。

一个农作物实地观察团周三说，加拿大西部春麦以及硬粒小麦(杜兰麦)产量高于平均趋势，但在本月出豪雨之后，有大范围地区没有作物生成。

小麦受到一些市场疑虑的支撑。市场担心欧洲部分地区在种植期的降雨，可能损害到法国及德国等主要出口国的小麦品质。

美国农业部宣布民间出口商销售202,500吨小麦至尼日利亚(奈及利亚)。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 526.75 -0.50 -0.09% +1.30% 553.23 43

CBOT玉米 369.75 -1.75 -0.47% -0.34% 401.03 23

CBOT大豆 1078.50 -2.75 -0.25% -1.51% 1129.92 42

CBOT稻米 $12.97 $0.00 +0.00% +0.35% $13.36 34

美国原油 $99.52 -$0.75 -0.75% -1.44% $103.44 24

汇率

欧元/美元 $1.340 $0.000 +0.00% -0.10%

美元/澳元 0.932 -0.001 -0.08% -0.64%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞/李婷仪 审校 石冠兰/孙茉莉)