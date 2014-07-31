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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 10:07 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息7月31日

*明报：

--香港金银业贸易场理事长张德熙表示，公司拟与上海黄金交易所进行策略性合作，开拓“贵金属沪港通”。另一方面，由金银业贸易场牵头的50家港企已首批进驻前海，未来目标拓展至171家企业。

*苹果日报：

--面对流动电讯市场的竞争，新鸿基地产 旗下数码通 决定重投家居宽频市场，破天荒向香港宽频租用光纤网络，再以自家品牌转售服务。分析员指，香港电讯 去年开始调升旗下宽频服务价格，数码通或可趁机吸纳部份流失的客户。

*东方日报：

--中国内地相关行业协会最新发出报告显示，首六个月内地手游市场规模按年急增近4倍，达到125亿元人民币销售收入，更首次超越网游，成为内地第二大电玩游戏业务来源。

--永利澳门 第二季扣除利息、税项、折旧及摊销前盈利（EBITDA）按季倒退逾两成，逊于市场预期，券商纷纷调低永利澳门的盈利预测及目标价。

*文汇报：

--观塘市中心项目流标翌日，市建局内部即火速开会商讨对策，消息指当局已敲定8月中重新招标，并将修订招标条款，其中“保底价”80亿港元考虑撤销，另45个月的平台完工期限将提供弹性延长，让发展商可重新设计项目，以增加中小型单位户型。

*大公报：

--中国汽车经销商润东汽车今天起公开招股，拟发行约2.68亿股股份，每手最低认购额约4,020港元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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