《香港报摘》--其他报纸重要消息7月31日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
*明报：
--香港金银业贸易场理事长张德熙表示，公司拟与上海黄金交易所进行策略性合作，开拓“贵金属沪港通”。另一方面，由金银业贸易场牵头的50家港企已首批进驻前海，未来目标拓展至171家企业。
*苹果日报：
--面对流动电讯市场的竞争，新鸿基地产 旗下数码通 决定重投家居宽频市场，破天荒向香港宽频租用光纤网络，再以自家品牌转售服务。分析员指，香港电讯 去年开始调升旗下宽频服务价格，数码通或可趁机吸纳部份流失的客户。
*东方日报：
--中国内地相关行业协会最新发出报告显示，首六个月内地手游市场规模按年急增近4倍，达到125亿元人民币销售收入，更首次超越网游，成为内地第二大电玩游戏业务来源。
--永利澳门 第二季扣除利息、税项、折旧及摊销前盈利（EBITDA）按季倒退逾两成，逊于市场预期，券商纷纷调低永利澳门的盈利预测及目标价。
*文汇报：
--观塘市中心项目流标翌日，市建局内部即火速开会商讨对策，消息指当局已敲定8月中重新招标，并将修订招标条款，其中“保底价”80亿港元考虑撤销，另45个月的平台完工期限将提供弹性延长，让发展商可重新设计项目，以增加中小型单位户型。
*大公报：
--中国汽车经销商润东汽车今天起公开招股，拟发行约2.68亿股股份，每手最低认购额约4,020港元。（完）
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波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。