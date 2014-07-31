更新版 1-加股业绩：汤森路透第二季获利超出预期，预计全年营收持平

标题新闻：明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利称，增加基建投资不一定会令美国经济成长加快
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(新增业绩细节和股票回购情况)
路透7月30日 - 新闻和信息提供商汤森路透 周三公布的季度获利超出预期，营收成长1%，受法务及税务会计部门的业务增长带动。
该公司还宣布完成去年10月公布的10亿美元股票回购后，计划到2015年底再次回购至多10亿美元股票。
汤森路透股价周三在多伦多股市收涨1.34加元至41.42加元，在纽约市场收涨约3%至37.99美元。
不过市场挑战依然存在，尤其是在欧洲，因为金融机构和律所等重要客户削减成本并裁员。
“又是一个稳步前进的季度，但环境依然带有挑战，”执行长Jim Smith在采访中表示。
汤森路透第二季经税务支出及其他特殊项目调整后的获利为4.15亿美元，合每股获利0.51美元，上年同期分别为4.03亿美元及0.48美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估为每股获利0.46美元。
金融风险部门剔除汇率因素的营收下降2%至16.5亿美元。然而，汤森路透表示，第二季净销售额为正，扭转了第一季的负值。
法务部门营收增长1%至8.5亿美元，税务会计部门营收增长14%至3.24亿美元。
公司表示，第二季持续经营业务的营收为31.5亿美元，分析师预估为31.3亿美元。
公司确认全年获利预期，预计营收持平于去年的125亿美元。(完)
(编译 王兴亚；审校 白云)
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路透约翰内斯堡4月24日 - 南非兰特兑美元周一触及三周高位，因新兴市场资产得到提振，此前市场中意的候选人在法国总统大选第一轮投票中获胜。
路透4月24日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 - - - * 5月 268.8 52 87 * 6月 234 170 67 * 7月 224.6 135 126 * 8月 221.5 595 206 * 9月 217.2 3,773 1,671 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)