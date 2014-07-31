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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 09:29 BJT

中信期货：大连粕类期货上涨在即，因养殖需求改善

以下内容节选自7月31日的期货中国网站：

2014/2015年度全球大豆增产的格局，决定了整个粕类期货市场远期曲线向下。不过8、9月份是传统的天气炒作时期，并且水产处于季节性需求旺季，同时最主要的是畜类养殖修复将增大对豆粕的需求。粕类经过7月份的下跌调整，下方支撑逐步显露，或在未来两个月迎来阶段性上涨。投资者顺势布局多单为宜，同时粕强油弱也存在套利机会。

豆粕需求或跟随养殖走高。2014年1-6月份，国内大豆累计进口量和港口消耗量双增，分别高达5,183万吨和4,710万吨，同比上年度分别增长6.2和30个百分点。表明国内饲料消费相对稳定增长。总体上，鸡苗价格在4月份进入上涨通道，禽类养殖补栏积极；同时禽类、禽蛋的价格高企提高了养殖利润，这进一步促进禽类的生产恢复，禽饲料需求得到释放。而下半年预计粕类需求将来自畜类需求增长。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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