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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 09:40 BJT

光大期货：沪锌中长期上行格局依旧，因供应受阻而需求回暖

以下内容节选自7月31日的期货中国网站：

7月30日，锌价大幅下挫，沪锌主力合约盘中触及跌停。今年锌价在基本金属中表现居首。展望后市，全球精炼锌供应趋紧，短缺扩大，原料面临资源瓶颈，锌中长期上行格局延续，锌价仍将震荡走高。

　　资源瓶颈显现，供应端受阻。受资源枯竭、成本增加等约束，全球多个矿山面临关闭，新增矿面临较大不确定性，锌矿产出增速已开始负增长，未来三年矿山供给会处于缺口状态。目前矿山产出已落后于增长放缓的精炼锌产出增速。

经济企稳，实体需求回暖。二季度以来，一系列稳增长、微刺激、定向降准等利好政策的持续发酵，经济触底回升，宏观环境最坏的时期或已过去，经济企稳将拉动工业金属需求。此外美欧经济也正进行着经济的企稳反弹。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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