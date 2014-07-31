光大期货：沪锌中长期上行格局依旧，因供应受阻而需求回暖

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以下内容节选自7月31日的期货中国网站：
7月30日，锌价大幅下挫，沪锌主力合约盘中触及跌停。今年锌价在基本金属中表现居首。展望后市，全球精炼锌供应趋紧，短缺扩大，原料面临资源瓶颈，锌中长期上行格局延续，锌价仍将震荡走高。
资源瓶颈显现，供应端受阻。受资源枯竭、成本增加等约束，全球多个矿山面临关闭，新增矿面临较大不确定性，锌矿产出增速已开始负增长，未来三年矿山供给会处于缺口状态。目前矿山产出已落后于增长放缓的精炼锌产出增速。
经济企稳，实体需求回暖。二季度以来，一系列稳增长、微刺激、定向降准等利好政策的持续发酵，经济触底回升，宏观环境最坏的时期或已过去，经济企稳将拉动工业金属需求。此外美欧经济也正进行着经济的企稳反弹。(完)
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波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。