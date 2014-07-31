中国基金：证监会拟严控货币基金流动性风险，后续将征求意见--报载

路透上海7月31日 - 中国东方早报周四引述知情人士称，证监会酝酿新规严控货币基金流动性风险，包括要求货币基金现金类及五个交易日内到期的其他金融工具比例合计不低于10%等。这无疑会对货币基金收益率带来负面影响，并将进一步限制规模扩张。

报导称，证监会拟对货币市场基金管理暂行规定进行修订，不日将向各基金公司下发征求意见稿，此次重点在提升整个货币基金市场流动性监管指标，还包括将货基的负偏离容忍度由之前的0.5%缩至0.25%，并取消对正偏离超过0.25%时需要调整投资组合的规定。

负偏离意味着基金资产组合的实际价值低于账面价值，正偏离则反之。

征求意见稿还拟拓宽货币基金投资标的，拟将同业存单、银行承兑汇票正式纳入投资范围，但这一调整后续还需要和中国人民银行进行沟通。

此外，征求意见稿还提高了对债券等相关金融工具的信用评级要求，过去规定企业债投资级不得低于AAA，短融不得低于A-1，现在统一要求债券和非金融企业债务融资工具的发行人主体评级不低于AA，资产支持证券的信用评级不低于AAA。

若货币市场基金持有上述融资工具期间，其信用评级下降，不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起20个交易日内予以全部减持。

征求意见稿也对主体评级在AAA以下的机构发行的金融工具增加了比例限定，要求货币基金投资于主体评级低于AAA的机构发行的债券和非金融企业债务融资工具占基金资产净值的比例合计不得超过20%。