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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 09:50 BJT

期货日报：中国农产品期货棉花摆脱政策影响，白糖供给过剩仍是主调

以下内容节选自7月31日的《期货日报》：

粮食部门公布的统计数据显示，全国主要小麦主产区的各类粮食企业当前已收购新麦6,000万吨左右，占今年小麦总产量的一半左右。部分市场人士认为，托市收购改变了小麦市场的供求格局，在这些库存新麦入市流通前，国内小麦价格止跌后将逐步走高，加之后期面粉市场进入需求旺季，届时小麦价格上涨的机率更大一些。

自去年年底政府决定在新疆棉花产区实施目标价格政策以来，国内期现货棉花价格振荡下行，当前已接近进口棉花成本，棉花价格逐步向市场回归，供求变化对价格的影响加大。长江期货认为，今年上半年，国内棉市看空氛围浓厚，棉价振荡下行。与此同时，新年度美国棉花产量增长预期导致国际棉价大幅走低，从而导致国内棉价底部下移。不过，由于今年印度棉花出口量可能大幅减少，加之国内纺织品出口出现了好转，棉价中长期走势并不会太悲观。

目前，国内糖市高库存与新榨季减产预期共同影响着糖价，市场预期2014/2015榨季国内白糖产量下降是大概率事件。在种植面积减少和甘蔗苗情不理想两个因素的影响下，新榨季国内白糖产量可能下降至1,200万吨。但由于产量基数较高，加之国储库存庞大，糖价反弹高度仍有赖于消费的增长。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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