期货日报：中国农产品期货棉花摆脱政策影响，白糖供给过剩仍是主调

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以下内容节选自7月31日的《期货日报》：
粮食部门公布的统计数据显示，全国主要小麦主产区的各类粮食企业当前已收购新麦6,000万吨左右，占今年小麦总产量的一半左右。部分市场人士认为，托市收购改变了小麦市场的供求格局，在这些库存新麦入市流通前，国内小麦价格止跌后将逐步走高，加之后期面粉市场进入需求旺季，届时小麦价格上涨的机率更大一些。
自去年年底政府决定在新疆棉花产区实施目标价格政策以来，国内期现货棉花价格振荡下行，当前已接近进口棉花成本，棉花价格逐步向市场回归，供求变化对价格的影响加大。长江期货认为，今年上半年，国内棉市看空氛围浓厚，棉价振荡下行。与此同时，新年度美国棉花产量增长预期导致国际棉价大幅走低，从而导致国内棉价底部下移。不过，由于今年印度棉花出口量可能大幅减少，加之国内纺织品出口出现了好转，棉价中长期走势并不会太悲观。
目前，国内糖市高库存与新榨季减产预期共同影响着糖价，市场预期2014/2015榨季国内白糖产量下降是大概率事件。在种植面积减少和甘蔗苗情不理想两个因素的影响下，新榨季国内白糖产量可能下降至1,200万吨。但由于产量基数较高，加之国储库存庞大，糖价反弹高度仍有赖于消费的增长。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。