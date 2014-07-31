《全球主要央行动态》--7月31日

以下所列为上周四下午至本周四上午(7月24日-7月31日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)重申不急于升息，尽管上调了对美国经济的评估，并表示对通胀正朝目标上升感到满意。

一如普遍预期，美联储将月度购债规模从350亿美元下调至250亿美元，按照计划进程将于今年秋季结束购债。

**欧洲**

英国央行总裁卡尼表示，央行在衡量英国就业市场相互矛盾的数据，并为开始将利率从过去五年的纪录低点上调做准备。他在苏格兰格拉斯哥对商业领袖的演讲中表示，“随着经济趋于正常，为了实现通胀目标，银行利率将需开始上调。”

《明镜》周刊援引欧洲央行首席经济学家普雷特报导称，欧洲央行支持德国央行要求国内提高涨薪幅度。

英国央行副总裁布罗德班特表示，英国大规模的经常账赤字“当前没有”对英国经济复苏构成威胁。布罗德班特称，全球经济持续疲弱使得英国维持经济成长强劲且平衡的难度加大。

**中国**

中国人民银行最新数据显示，6月新增央行口径外汇占款大幅减少8 67.63亿元人民币，为2013年6月以来首现负增长，亦创下2005年汇改以来的第二大跌幅。显示中国央行在当月反向干预了汇市，即在市场上卖出美元，回收了人民币。

**日本和韩国**

日本央行总裁黑田东彦称，当前全球的宽松金融环境很可能导致全球资本非健康性地流入亚洲经济体。并表示，亚洲国家需要确保其金融体系强健，并关注信贷成长以确保外部冲击不会损及内需所推动的复苏。

日本央行审议委员木内登英称日本出口表现平平，部分归因于新兴经济体增长疲弱。，称未来有必要考虑逐步开始将政策焦点"从资产购买转向零利率"。木内登英表示海外动向中，我最关注的是中国经济面临的下行风险。

日本央行审议委员石田浩二表示，日本央行的2%通胀率目标并非僵化地钉住核心消费物价数据，而是让央行有政策回旋余地的目标。“我们必须密切关注各种经济因素，”以判断物价目标是否得以实现。

日本央行政策委员会审议委员白井早由里表示，央行计划使通胀率达到2%，并以“稳步推进的方式”将物价维持在此水平的目标，相当于将长期通胀率预期稳定在2%。

韩国央行宣布创立一个规模3万亿韩元的贷款工具的计划，在此基础上，银行可最多发放12万亿韩元低息贷款，支持国内企业投资生产设施。

**俄罗斯、新西兰和巴西**

俄罗斯央行意外宣布将指标利率上调，称对高通胀表示担忧。该国通胀仍远高于央行目标。此举将央行指标利率--一周期回购利率调至8.0%。此前央行曾在3月和4月累计升息200个基点。

新西兰央行将指标利率上调25个基点至五年半来最高的3.5%，一如市场预期，且表示央行将评估自3月来一连串升息带来的影响。

巴西央行暗示，近期不太可能降息，而是会专注于遏制令人不安的高通胀，尽管该国经济接近衰退。巴西央行强调，当前的利率水平应有助于缓解未来几年的通胀。这样的言论打消了市场关于可能近期会升息的臆测，推高利率期货。

国际主要央行公开市场操作一览............

央行相关消息.................................

全球主要央行会议预告..........................

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......