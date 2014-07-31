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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 10:30 BJT

澳洲经济指标总览--7月31日

经济指标                 时段      最新值      前月(季)值  下次公布时
                                                                                 间
 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)                                 8月5日
 商品及服务收支(亿澳元)                    5月        逆差19.11     逆差7.8       
     出口(较前月)                                           -5%         -1%       
     进口(较前月)                                           -1%         +2%       
                                                                                  
 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)                                           8月4日
       (较前月)                            5月            -0.5%       -0.1%       
                                                                                  
 就业市场(经季节调整)                                                          8月7日
 就业人口(较前月变动,万人)                 6月            +1.59       -0.51       
 全职就业人口(较前月变动,万人)                            -0.38       +1.42       
 失业率                                                    6.0%        5.9%       
 就业参与率                                               64.7%       64.7%       
                                                                                  
 消费者物价指数(CPI)                                                          10月22日
 总体CPI(较前季)                          第二季          +0.5%       +0.6%       
     (较上年同期)                                         +3.0%       +2.9%       
 澳洲央行截尾均值(较前季)                                 +0.8%       +0.6%       
     (较上年同期)                                         +2.9%       +2.6%       
 澳洲央行加权中值(较前季)                                 +0.6%       +0.6%       
     (较上年同期)                                         +2.7%       +2.7%       
                                                                                  
 国际贸易价格指数                                                             10月30日
 进口物价(较前季)                         第二季          -3.0%       +3.2%       
 出口物价(较前季)                                         -7.9%       +3.6%       
                                                                                  
 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元)                                             9月2日
 经常帐收支                               第一季         赤字57     赤字117       
 商品与服务贸易收支                                   顺差35.91    顺差2.47       
                                                                                  
 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)                                          9月3日
     (较前季)                             第一季          +1.1%       +0.8%  
     (较上年同期)                                         +3.5%       +2.8%  
 (完)
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