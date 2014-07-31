《路透晚报》--7月31日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：稳增长的关键是稳投资，要充分发挥投资的作用--发改委

中国国家发展和改革委员会周四指出，今年上半年投资增速延续放缓态势，下行压力较大。当前和今后一段时间，稳定经济增长的关键是稳投资，要发挥好投资对经济增长的关键作用。

--中国经济：中国应将2015年GDP增长目标降至6.5-7%--IMF

国际货币基金组织(IMF)周四称，中国应将2015年经济增长目标设在6.5%-7%，低于2014年目标，并且避免出台刺激措施，除非经济有可能远低于目标水平。

--中国经济：应更关注反映增长质量的数据，稳增长实质上是稳质量--专家

中国上半年经济增速达到7.4%，略低于全年目标。国务院发展研究中心副主任刘世锦认为，不能只盯着7.4%，应更加关注能够真正反映经济增长质量的数据，稳增长实质上是稳质量。

--中国能源：原油进口权近两周有望放开，首批拟发给相关民企

上海证券报周四报导，据相关人士透露，中国原油进口权放开的时间窗口应就在近两周，将由发改委下发许可证，商务部核定配额，首批率先发放给拥有海外原油资源并获得对方国原油出口许可证的民企。

--券商观点：中国不动产登记制度推出将拖累房地产价格与投资--中信

中国国务院常务会议提出，不动产登记制度将向社会征求意见，中国最大券商--中信证券周四发布报告称，《不动产登记暂行条例》行将出台，将增加存量房交易市场的供给。在房地产业处于去库存周期的背景下，将加大房地产价格下行压力，可能造成房地产开发投资进一步下滑。

--投行观点：中国近阶段降息的概率下降，能实现全年经济增长目标--大摩

虽然外界关于中国可能降息的猜测增多，但原本持降息论的摩根士丹利大中华区首席经济学家乔虹却意外“改口”了。她周四表示，基于定向降准等微刺激政策效果正显现，近阶段中国降息的概率正在下降。

【金融】

--中国金融：证监会就放开资产证券化审批权征求意见，拟推负面清单--报载

中国监管层在推进资产证券化上有望推出更多积极措施；第一财经日报周四报导称，证监会已给券商发文，就放开资产证券化产品审批权方面征求各方意见，并试图推出负面管理清单。

--中国保险：项目资产支持计划监管口径下发，险资参与有规可依--报载

上海证券报周四报导称，交易结构类似ABS（资产证券化）的项目资产支持计划，将成为中国保险资产管理公司新的利润点。据业内透露，中国保监会本周向保险资管公司下发《项目资产支持计划试点业务监管口径》，使得险资参与该项业务有规可依。

【固定收益】

--《分析》中国央行正回购期限缩短且利率下行，呼应降融资成本宏观意图

中国央行周四公开市场操作再度变阵，时隔三个半月，重启14天正回购取代28天品种，且中标利率降低10个基点。业内人士认为，正回购利率下行存引导短期资金价格回落的意图，这与缓解企业融资成本过高的宏观背景一脉相承。

--中国公开市场：8月共有1,100亿资金到期，仅有10亿央票其余为正回购

据路透统计，8月中国央行公开市场将共有1,100亿元人民币资金到期，其中央票仅有10亿元，其余均为正回购。

--中国货币市场：月末资金供需仍平稳，公开市场重现净回笼冲击有限

周四为7月最后一个交易日，中国银行间资金市场资金供需仍平稳。主要回购利率中隔夜和14天品种走低，七天期则略反弹；尽管央行公开市场时隔近三个月重现单周净回笼，但因规模不大，对流动性冲击有限。

--中国债市动态：现券先跌后涨，公开市场正回购利率下调逆转市况

中国银行间市场周四现券收益率先上后下，早盘初段因央行公开市场近三个月来首现单周净回笼，推动收益率快速上行，但稍后14天正回购利率较前次回落，转而利好市场，现券买盘强劲推动收益率自高点明显回落。

--中国债市：IRS冲高回落，调降正回购利率对冲公开市场净回笼影响再现

中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周四冲高后回落，交易员表示，央行调降正回购价格或存引导短期货币市场利率回落意图，对冲了公开市场净回笼再现对机构情绪的打击。

--中国新债：国开行下周二将发行至多200亿元四期固息债，期限三至10年

中国国家开发银行周四公告称，将于下周二(8月5日)招标发行四期固息金融债，总额不超过200亿元人民币，期限包括三、五、七和10年。

--《中国新债预测》进出口行三年债利率预测均值4.73%，七年5.12%

中国进出口银行周五将招标发行两期债，期限三年和七年。路透调查显示，公开市场正回购利率下行带动现券收益率走低，利好明日两期新债，因此结果有望与日前国开行所发新债水平接近，预测均值分别为4.73%和5.12%。

【外汇】

--中国汇市：人民币收跌终结七连升，多因素支撑美元但观望情绪浓重

中国人民币兑美元周四收跌，七天连升势头暂告段落，但盘间还是创出四个半月新高。美国公布的经济数据向好继续提振美元指数，中间价顺势低开。在人民币升值冲动和美元支撑因素合力影响下，日内供求基本均衡。

--中国外汇：二季度国际收支资本项近两年来再现逆差--初步数据

根据中国国家外汇管理局周三公布的初步数据，今年二季度国际收支再度出现经常项目顺差、资本金融项目逆差的格局，显示当季中国跨境资金流动呈现偏流出的压力。

--离岸人民币：香港6月底人民币存款降至9,259.14亿元，连续两个月减少

香港金管局周四公布数据显示，香港银行机构截止6月底的人民币存款为9,259.14亿元，较前一月减少3.1%，为连续第二个月环比减少。

--离岸人民币：中国国开行10年点心债以4.35%定价，较指导利率低5基点

根据汤森路透CreditViews，中国国家开发银行10年期点心债周三晚间以4.35%定价，较初始指导利率4.40%低了5基点。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升续创七个半月新高，本月涨7.5%创19个月最大单月涨幅

中国股市沪综指周四收升并续创七个半月新高，钢铁及矿业板块领涨。分析师指出，本周大盘经历大幅上涨后，已进入了强势整巩的过程中，其后受基本面要素的推动有望延续上涨格局，蓝筹股仍然是行情的主导板块。

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比81.9%，创半年新高

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比本月继续回升，并创下半年来新高。中国经济显示复苏企稳迹象，加之沪港通即将实施及国企改革深入等题材，使得一些基金经理对蓝筹股为代表的反弹行情持有信心。

--中国基金：证监会拟严控货币基金流动性风险，后续将征求意见--报载

中国东方早报周四引述知情人士称，证监会酝酿新规严控货币基金流动性风险，包括要求货币基金现金类及五个交易日内到期的其他金融工具比例合计不低于10%等。这无疑会对货币基金收益率带来负面影响，并将进一步限制规模扩张。

--香港个股：复星国际入股德国时尚品牌TOM TAILOR，并助其拓展中国市场

中国最大综合性民营企业--复星国际周四公布，透过其子公司入股德国时尚品牌公司Tom Tailor，并将协助对方加大在中国市场的发展。 (完) (整理 曾祥进; 审校 林高丽)