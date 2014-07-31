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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 10:24 BJT

日本股市：日经指数早盘触及六个月新高，出口和银行股领涨

“日本市场受惠于一些正面因素，”Commons资产管理的首席资产组合经理Takatoshi Itoshima称，“日圆疲弱，企业业绩也不坏。”

他并称，外资正在买入大型银行和出口类股。

丰田汽车 上涨0.8%，Nikon Corp 和Panasonic Corp 分别扬升1.1%和1.2%。

三井住友金融集团跳升2.7%，尽管该集团4-6月获利下降20%，但分析师已经消化了因股票持仓增值不及上年同期涨幅而导致的获利下降。

分析师表示，业绩正面，该集团正朝其年度获利预估稳步迈进。

瑞穗金融集团 和三菱UFJ金融集团 分别上涨0.8%和2.2%。两公司将在周四市场收盘后公布业绩。

东证股价指数 升0.6%至1,299.38点；JPX日经400指数 涨0.5%至11,829.10。(完)
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