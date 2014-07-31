日本股市：日经指数早盘触及六个月新高，出口和银行股领涨

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
“日本市场受惠于一些正面因素，”Commons资产管理的首席资产组合经理Takatoshi Itoshima称，“日圆疲弱，企业业绩也不坏。”
他并称，外资正在买入大型银行和出口类股。
丰田汽车 上涨0.8%，Nikon Corp 和Panasonic Corp 分别扬升1.1%和1.2%。
三井住友金融集团跳升2.7%，尽管该集团4-6月获利下降20%，但分析师已经消化了因股票持仓增值不及上年同期涨幅而导致的获利下降。
分析师表示，业绩正面，该集团正朝其年度获利预估稳步迈进。
瑞穗金融集团 和三菱UFJ金融集团 分别上涨0.8%和2.2%。两公司将在周四市场收盘后公布业绩。
东证股价指数 升0.6%至1,299.38点；JPX日经400指数 涨0.5%至11,829.10。(完)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。