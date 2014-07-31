台湾债市：五年券殖利率早盘趋升，台美经济成长同步表现强劲

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透台北7月31日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周四早盘趋升。上日美国数据显示经济成长强劲，带动美债10年券殖利率大弹，一早台湾公布的第二季经济成长率亦优于预期，令市场担忧升息时点提早，五年热券先行偏空反应。
不过交易员亦指出，虽然盘面消息偏空，但五年债殖利率弹幅有限，在1.19%附近即止稳，主要因五年券此前已历经殖利率大弹波段，目前对利空抵抗力渐佳，持券信心并没有完全受到动摇；预料今天仍将在狭幅区间交投，并观察美债的后续走势。
〞今天弹的力道不是太重，但美债中线偏空仍然是疑虑。〞一位本地证券交易员说。
交易员指出，本周五仍有美国非农就业数据公布，预料今明两个交易日台债市场亦较为观望，不易有突破表现。短线主要仍反复测试市场主力的持券信心，看筹码面是否持续稳定。目前看来交易商没有急于抛券的气氛，因养券利润仍佳。
台湾主计总处周四公布，第二季国内生产总值(GDP)概估为年增3.84%，优于预期，且创六季以来高位。部分分析师认为台湾央行最快可能在今年第四季升息。
美国公债收益率周三急升，两年期和三年期公债收益率升至三年来最高，此前数据显示美国经济增长强劲，但美国联邦储备理事会(美联储/FED)称不急于升息。指标10年期公债 收益率触及7月16日来最高的2.57%，且高于数据公布前的2.47%。
预估指标公债主要交投区间：
• 五年公债103/10 ：1.175-1.195%
本地时间10:15时最新报价：
• 103/10期殖利率升0.87基点报1.1818%。
以下为最新相关报导连结：
--美国债市：公债收益率急升，因美国经济增长强劲且美联储声明无大意外
--《综述》美国第二季经济强力反弹，令外界更加看好下半年经济前景
--《综述》美联储重申不急于升息，认为通胀上升但就业市场仍存在闲置
--《分析师观点》台湾第二季经济成长率创六季高位，最快年底或有升息机会 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。