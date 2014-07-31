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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 10:22 BJT

台湾债市：五年券殖利率早盘趋升，台美经济成长同步表现强劲

路透台北7月31日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周四早盘趋升。上日美国数据显示经济成长强劲，带动美债10年券殖利率大弹，一早台湾公布的第二季经济成长率亦优于预期，令市场担忧升息时点提早，五年热券先行偏空反应。

不过交易员亦指出，虽然盘面消息偏空，但五年债殖利率弹幅有限，在1.19%附近即止稳，主要因五年券此前已历经殖利率大弹波段，目前对利空抵抗力渐佳，持券信心并没有完全受到动摇；预料今天仍将在狭幅区间交投，并观察美债的后续走势。

〞今天弹的力道不是太重，但美债中线偏空仍然是疑虑。〞一位本地证券交易员说。

交易员指出，本周五仍有美国非农就业数据公布，预料今明两个交易日台债市场亦较为观望，不易有突破表现。短线主要仍反复测试市场主力的持券信心，看筹码面是否持续稳定。目前看来交易商没有急于抛券的气氛，因养券利润仍佳。

台湾主计总处周四公布，第二季国内生产总值(GDP)概估为年增3.84%，优于预期，且创六季以来高位。部分分析师认为台湾央行最快可能在今年第四季升息。

美国公债收益率周三急升，两年期和三年期公债收益率升至三年来最高，此前数据显示美国经济增长强劲，但美国联邦储备理事会(美联储/FED)称不急于升息。指标10年期公债 收益率触及7月16日来最高的2.57%，且高于数据公布前的2.47%。

预估指标公债主要交投区间：

• 五年公债103/10 ：1.175-1.195%

本地时间10:15时最新报价：

• 103/10期殖利率升0.87基点报1.1818%。

以下为最新相关报导连结：

--美国债市：公债收益率急升，因美国经济增长强劲且美联储声明无大意外

--《综述》美国第二季经济强力反弹，令外界更加看好下半年经济前景

--《综述》美联储重申不急于升息，认为通胀上升但就业市场仍存在闲置

--《分析师观点》台湾第二季经济成长率创六季高位，最快年底或有升息机会 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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