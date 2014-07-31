中国房地产：前海下月底拍卖四幅商业用地，起拍价5.78-12.11亿元人民币

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透香港7月31日 - 深圳市前海深港现代服务业合作区管理局公布，将于8月29日公开拍卖四幅前海的商业办公用地，起始价介乎5.78-12.11亿元人民币，竞买申请人须从事供应链管理、电子商务、产品研发设计、进出口贸易等业务。
即将出售的四幅宗地土地，编号分别为T102-0248、T102-0247、T102-0249及T102-0250，建筑面积分别为3.5万、3.5万、5.4万及7.6万平方米，出让起始价分别为5.78亿、5.85亿、8.77亿及12.11亿元，土地使用年期为40年。
竞买申请人主体须已在前海注册成立从事供应链管理、电子商务、产品研发设计、进出口贸易等经营业务之一的企业（外商投资企业除外），其母公司须具备相关业务经验，2013年资产总额或营业收入不低于50亿元人民币。具备上述业务经验，兼去年资产总额或营业收入不低于50亿元人民币等值外币的境外企业亦合资格申请。
前海管理局上一次于今年5月22日出让四幅商用地，分别由腾讯 、弘毅资本、民生电商、恒昌科技获得，涉及总价47.89亿元人民币。 （完）
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。