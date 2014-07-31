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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 10:25 BJT

中国房地产：前海下月底拍卖四幅商业用地，起拍价5.78-12.11亿元人民币

路透香港7月31日 - 深圳市前海深港现代服务业合作区管理局公布，将于8月29日公开拍卖四幅前海的商业办公用地，起始价介乎5.78-12.11亿元人民币，竞买申请人须从事供应链管理、电子商务、产品研发设计、进出口贸易等业务。

即将出售的四幅宗地土地，编号分别为T102-0248、T102-0247、T102-0249及T102-0250，建筑面积分别为3.5万、3.5万、5.4万及7.6万平方米，出让起始价分别为5.78亿、5.85亿、8.77亿及12.11亿元，土地使用年期为40年。

竞买申请人主体须已在前海注册成立从事供应链管理、电子商务、产品研发设计、进出口贸易等经营业务之一的企业（外商投资企业除外），其母公司须具备相关业务经验，2013年资产总额或营业收入不低于50亿元人民币。具备上述业务经验，兼去年资产总额或营业收入不低于50亿元人民币等值外币的境外企业亦合资格申请。

前海管理局上一次于今年5月22日出让四幅商用地，分别由腾讯 、弘毅资本、民生电商、恒昌科技获得，涉及总价47.89亿元人民币。 （完）

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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